Atletica: domenica 22 maggio a Valdagno seconda prova su pista del campionato provinciale CSI Vicenza

La carica dei 730 atleti gara: domenica 22 maggio 2022 al mattino seconda prova provinciale di Atletica su pista del CSI di Vicenza. Organizza la Polisportiva Atletica Valdagno società affiliata al Comitato territoriale di Vicenza del CSI (Centro Sportivo Italiano). Sul posto i giudici di gara del CSI e i componenti della Commissione atletica provinciale.

Ritrovo al mattino alle 8 e 30 alla pista di atletia comunale di Valdagno in via dello Sport.

Nel programma delle gare sono previste tutte le categorie, dagli esordienti ai veterani, e tra le specialità dell'atletica vi saranno le corse di velocità, di mezzo fondo, il lancio del disco, del giavellotto e per i più piccoli del vortex. E anche il salto in lungo. Si chiude alle 13.

QUI le ultime novità con il programma gara aggiornato