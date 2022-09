Atletica: domenica 11 settembre 2022 a Cassola il Mennea Day

Un brivido lungo 200 metri, che da oltre 40 anni accompagna l’atletica e l’intero sport italiano. Nel weekend, in tutta Italia, sarà di nuovo Mennea Day. A circa nove anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 21 marzo 2013, l’atletica torna a celebrare uno dei campioni più amati: la Freccia del Sud, l’oro olimpico di Mosca 1980.

Nel quarantesimo anniversario del sensazionale record del mondo dei 200 metri – quel 19”72 corso il 12 settembre 1979 all’Universiade di Città del Messico, ancora oggi record europeo – le piste tornano ad animarsi nel nome di Pietro Mennea. Tutti potranno correre i 200 metri, manifestando così, con la propria presenza, l’adesione a quei valori sportivi che il fuoriclasse azzurro seppe legare in modo inscindibile al proprio nome: l’integrità e la dedizione, il rispetto di sé stesso e degli avversari.

In Veneto anche quest’anno, come già nel 2019 e 2021, si correrà a Cassola, nel Vicentino, dove, domenica 11 settembre, le volate del Mennea Day chiuderanno un weekend di eventi organizzato dal Gs Marconi che comprende anche il Serenissima Para Athletics Meeting, dedicato agli atleti paralimpici. Al Mennea Day di Cassola aderiscono infatti anche le federazioni Fispes (atleti paralimpici) e Fisdir (paralimpici intellettivo relazionali) in una logica inclusiva che da sempre caratterizza l’attività del Gs Marconi.

Il Mennea Day di Cassola ospiterà come testimonial il vicecampione d’Europa del triplo Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) e il bronzo continentale del martello Sara Fantini (Carabinieri), entrambi quarti classificati ai Mondiali di Eugene. Con loro la lunghista azzurra Laura Strati (Atl. Vicentina), stella di casa. Prime volate nei 200 alle 16 e 15. In chiusura, dalle 18 e 15, le serie “open” aperte ai non tesserati. Di contorno, gare ad invito di triplo, disco e alto. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Pietro Mennea Onlus.