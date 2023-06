Atletica CSI Veneto: domenica 11 giugno a Lonigo in pista 1120 atleti-gara

E’ record per la prova regionale CSI (centro sportivo italiano) di atletica leggera di Lonigo che si svolge domenica 11 giugno 2023 dal mattino al pomeriggio sul nuovo campo di atletica allo stadio "Mancassola" (via Filippo Turati, 1). A fare gli onori di casa la società GS Leonicena con il Comitato provinciale CSI (impiegati sul campo i volontari della commissione atletica e i giudici di gara provinciali e regionali).

Gli atleti-gara previsti sono 1120, un vero e proprio record. Dei singoli atleti (molti fanno due gare in altrettante specialità) che sono 690, ben 565 sono iscritti nelle società del comitato berico (ovvero l’82% sono del Vicentino); 70 iscritti sono del padovano, 35 del bellunese e gli altri 20 del resto del Veneto.

Queste le società sportive più numerose: CSI Colli Berici con 81 atleti, Atletica Dueville con 78, Union Creazzo 70, GS Leonicena 70, Salf Alta Padovana 45, Asd Risorgive 41, Amici Atletica Vicenza 40, e Brentella Padova 30.



Le gare iniziano alle 9:30 del mattino e proseguiranno fino a pomeriggio inoltrato. Le premiazioni si svolgeranno in diverse sessioni nel corso della giornata. Il termine della manifestazione è previsto per le ore 16.