Atletica, CSI Veneto: a Trissino oltre 900 atleti in gara per la prima campestre del Campionato regionale

Riprendono le gare di corsa campestre del Centro Sportivo italiano e il campionato regionale veneto del CSI inizia proprio dal Vicentino e più precisamente da Trissino.

Domenica 15 gennaio 2022 alle ore 9 sono attesi oltre 900 atleti dai cuccioli e esordienti fino ai veterani, passando per ragazzi, cadetti, allievi, juniores, seniores e amatori (maschi e femmine).

Sono previste 12 diverse partenze e si corre nell’area a ridosso del palazzetto “Angelo Sinico” in via Nazario Sauro.

Ad organizzare la prima prova del campionato regionale di corsa campestre (cross) la società Atletica Trissino affiliata al CSI di Vicenza e il Comitato territoriale berico del Centro Sportivo Italiano che mette in campo la squadra dei giudici di gara e i tecnici della Commissione sportiva dedita all’atletica leggera che si avvalgono della collaborazione della Federazione cronometristi. A coordinare il tutto i tecnici del Comitato regionale veneto del CSI.



Sono attesi atleti da tutta la regione (i gruppi più importanti da Feltre e Belluno, e poi Treviso e Padova).Dei 900 atleti al via ben il 70% sono tesserati con le società sportive vicentine.