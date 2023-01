Atletica, CSI: torna a Poianella di Bressanvido la Corsa della Befana di "Spazi Verdi"

Dopo due anni di stop ritorna la Corsa della Befana. L’Asd Spazi Verdi organizza per venerdì 6 gennaio 2023 al mattino a Poianella di Bressanvido (Vicenza) la 12esima edizione della Corsa della Befana (nel 2021 e nel 2022 è stata sospesa per covid).

E’ la prima prova del Campionato provinciale CSI su strada 2023 e si sono iscritti 340 atleti. Sul campo i giudici di gara del CSI di Vicenza.

Il ritrovo è per le 8 e 30 alla palestra comunale di via XXV aprile 22/A a Poianella di Bressanvido.

Alle 9 prende il via la gara per i più giovani: si parte dai cuccioli (percorso di 300 metri) per passare agli “special” e poi agli esordienti (600 mt), ragazzi (900 mt), cadetti (1500 mt). Ovviamente maschi e femmine.

A seguire vi saranno le premiazioni delle categorie giovanili.

Dalle 10 e 30 invece si svolgeranno tutte le altre gare (con percorsi dai 4,2 ai 6,3 km) a partire dalla categoria allievi e allieve per giungere ai veterani (maschi e femmine).

Quest’anno è stato istituito anche un premio speciale dedicato al compianto Max Zoppello che sarà assegnato al migliore della corsa junior-senior-amatori. Molti lo ricordano come speaker della manifestazioni delle scorse edizioni.



Sotto la corsa delle cadette a Poianella il 6 gennaio 2020

Altro passaggio della gara maschile assoluta avvenuta nel 2020