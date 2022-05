Atletica CSI: in 640 iscritti a Dueville per la prima gara del campionato provinciale

Al via sabato 7 maggio 2022 nel pomeriggio a Dueville (Vicenza) il campionato provinciale di atletica su pista del Centro Sportivo Italiano (CSI).

La prima prova (seguiranno Valdagno, Lonigo, Tezze sul Brenta e le gare regionali) organizzata per tutte le categorie di età si svolge alla pista di atletica comunale di Dueville in viale dello Sport, 22.

In programma i salti (lungo e alto), il getto del peso e il lancio del disco; e in contemporanea la corsa di velocità (dai 50 ai 100 metri a seconda delle età) e di mezzofondo (dagli 800 ai 3000 metri).

L'evento si concluderà per le 19 e 30. Ad organizzare la grande festa sportiva la Polisportiva Dueville con il supporto del Comitato territoriale di Vicenza del CSI Cntro Sportivo Italiano per mezzo della commissione atletica provinciale e del gruppo giudici di gara vicentini aderenti all'associazione di promozione sportiva.

«Sarà una bellissima festa per il nostro sport più puro e genuino: l'atletica!» Lo afferma il presidente provinciale CSI Francesco Brasco che aggiunge: «Uno sport educativo che insegna a stare assieme a rispettare gli avversari, a conoscere sé stessi e a capire che i traguardi si raggiungono con l'allenamento e il lavoro fatto giorno dopo giorno».

«Sono previsti 640 atleti - conclude il presidente del CSI - a riprova della grande voglia di sport all'aria aperta che abbiamo tutti noi che facciamo parte di questo meraviglioso movimento che utilizza lo sport come potente strumento di crescita ed educazione».

Il programma di gara di Dueville per sabato 7 maggio 2022

Il calendario delle gare CSI Vicenza 2022 di Atletica su pista



Una foto scattata un anno fa a Dueville sulla pista di atletica dopo l'arrivo di una batteria di corsa: presenti le atlete di quattro grandi societàsportive vicentine come Union Creazzo, Amici dell'Atletica, Dueville e Colli Berici.