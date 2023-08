Atletica CSI: domenica 27 agosto 2023 oltre 400 atleti-gara per l’ultima prova provinciale su pista

Domenica 27 agosto 2023 al mattino a Dueville (Vicenza) si svolge la quarta e ultima prova provinciale di atletica su pista del CSI di Vicenza. Sono iscritti alle diverse gare ben 423 atleti, ma in tutto i tesserati sono 280. E le gare di staffetta esulano dal conteggio.

Le categorie presenti vanno come sempre dai più giovani (esordienti, ovvero bimbi e bimbe delle elementari) fino ai veterani (i loro nonni sopra i 55 anni). In mezzo tutte le diverse categorie che rappresentano le diverse età dell’essere umano con maggioranza degli iscritti nelle categorie giovanili.

Le discipline previste riguardano la velocità su pista, gli ostacoli, il mezzofondo (400, 800 e 1500 metri)i salti (lungo e alto) e i lanci (“vortex” per i più giovani, giavellotto e peso per i più grandi).

L’appuntamento per tutti è alle 8:30 alla pista di atletica comunale di Dueville in viale dello Sport 22.

Si inizia alle ore 9 con la gara assoluti femminile dei 1500 metri e in contemporanea con il giavellotto e il salto in lungo. Il programma gara sul sito CSIvicenza.it

Organizza il CSI provinciale (Commissione sportiva e giudici di gara) e la società sportiva Atletica Dueville.

Qui il dispositivo di gara