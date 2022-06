Atletica CSI: a Lonigo (Vicenza) il 2 giugno 1200 atleti gara alla prova regionale su pista

Giovedì 2 giugno 2022 Festa della Repubblica il mondo dell'atletica veneta e in particolare del Centro Sportivo Italiano celebra l'avvenimento con una prova regionale su pista a Lonigo (Vicenza).

Vi sono quasi 700 iscritti e ben 1200 atleti-gara (gare da espletare) in tutte le specialità praticate dalle diverse categorie dagli esordienti ai veterani: dal salto in lungo al salto in alto, dal lancio del giavellotto al getto del peso, dalla corsa in velocità (60, 80 e 100 metri) al mezzofondo (400, 800 e 1500 metri).

Organizza la società di atletica GS Leonicena con il patrocinio del Comune di Lonigo, con il supporto della commissione provinciale e regionale dell'atletica del CSI dei giudici di gara provinciali e di molti dirigenti che daranno una mano perché tutto vada bene. Al campo Mancassola di via Turati si inizia alle 9 e 30 per concludere entro le 17 e 30.

Il dispositivo di gara