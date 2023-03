Atletica, cross CSI: per 2100 atleti la finale nazionale di corsa campestre a Tezze sul Brenta

Il 24esimo Campionato nazionale di Corsa campestre si svolge da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile 2023 a Tezze Sul Brenta (Vicenza). Le gare di campestre sono in programma sabato 1 aprile (dalle 9 alle 17) al Parco dell'Amicizia, ovvero la zona naturalistica in sinistra Brenta.

Domenica 2 aprile (al mattino dalle 8,30 alle 13) invece il ritrovo dello “staffettone delle regioni” è in Via Daniele Manin in paese a Tezze sul Brenta.

Vi partecipano ben 2100 atleti tesserati CSI che si sono qualificati nelle gare delle 20 regioni italiane.

Organizza l’evento il Comitato di Vicenza del Centro Sportivo Italiano grazie alla grande disponibilità del CSI Tezze sul Brenta e di diversi dirigenti sportivi delle società affiliate al CSI e con l’apporto dello staff nazionale della direzione tecnico dell’ente di promozione sportiva.



«Gli atleti vicentini del CSI sono molto forti nel cross, la disciplina invernale dell’atletica, il nostro fiore all’occhiello dell’attività sportiva - afferma il presidente del Comitato di Vicenza Francesco Brasco -. In Veneto in questa disciplina sono molto competitivi gli atleti dei comitati di Feltre e Belluno, con alcune individualità nella Marca e in provincia di Padova. Evidentemente i veneti giocano in casa e sono avvantaggiati avendo gareggiato sullo stesso campo di gara solo un mese fa -prosegue il presidente berico -, ma tra gli atleti lombardi, trentini ed emiliani vi sono sicuramente dei campioni. Mi aspetto anche degli exploit tra gli atleti del Centro e del Sud: osservati speciali sia i toscani e gli umbri e sia i campani».

Un terzo degli atleti che partecipano sono veneti, un altro terzo vengono dalle restanti regioni del Nord e tutti gli altri dalle altre regioni della Penisola (Centro, Sud e Isole). «Devo dire che abbiamo iniziato a lavorare per questa gara dall’estate scorsa - continua Francesco Brasco - cercando anche di offrire un’occasione al territorio vicentino nell’area del Brenta (Bassanese) di mettere a disposizione le proprie capacità ricettive-turistiche: sono infatti diverse centinaia le persone che si fermano due notti (con accompagnatori) tra atleti, dirigenti sportivi e giudici di gara. Una manifestazione come questa è anche occasione per portare risorse nella nostra terra».

«Per il Comitato vicentino una gara nazionale in casa è motivo di grande promozione - spiega Brasco -. L’ultima volta della finale di cross fu 11 anni fa: la campestre si tenne sempre nella meravigliosa area naturalistica lungo il Brenta e la staffetta delle regioni il giorno dopo, la domenica, in città a Vicenza».

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA GARA (note, percorsi programma, regolamento):