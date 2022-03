Atletica, cross CSI: oltre 500 iscritti alle gare di domenica organizzate dai Marunners

Sono oltre 500 gli atleti iscritti di tutte le età alla gara di cross (Campestre) organizzata dai Marunners in ambito del campionato provinciale del Centro Sportivo Italiano.

La gara si svolge domenica 20 marzo 2022 al parco della Solidarietà in via San Francesco a Marano Vicentino a partire dalle 9 e 15 quando prenderanno il via le prime gare dedicate ai master. La gara maschile sui 5 mila metri per junior e senior, prenderà il via invece alle 9 e 45. Seguirà poi l'assoluta femminile.

Dalle 10 e 40 le categorie giovanili a partire dagli esordienti (600 metri sia maschile sia femminile) Ragazze e Ragazzi (1000 metri), Cadette (1200 metri) e Cadetti (2000 mestri). Poi allieve e veterane (3000 metri) e Allievi e veterani. Per chiudere alle 12 e 30 con i cross corti (partenza assoluta femminile e partenza maschile).

Le premiazioni inizieranno alle 10 e 30.

Si tratta della prima gara valida per il campionato provinciale CSI Vicenza di cross 2022: le altre gare riprederanno in autunno. Tra l'8 e il 10 aprile vi saranno le prove nazionali a Fano (Pesaro Urbino). Dalla fine del mese di maggio si riprenderà con il campionato di atletica su pista.

IL PROGRAMMA GARA