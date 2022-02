Atletica, cross: ad Alà dei Sardi l'allieva vicentina Elisa Clementi è prima

Veneto protagonista nella gara per rappresentative under 20 del cross del rinnovato cross di Alà dei Sardi (Sassari) abbinato al 6° memorial Elisa Migliore.

Sui prati di Sas Seddas, in una gara che vedeva al via anche le selezioni di Sardegna, Liguria e Canton Ticino, i ragazzi della selezione regionale, guidata dal consigliere Mattia Picello e dai tecnici Faouzi Lahbi e Gianni Faccin, si sono imposti nella classifica a squadre. Per loro anche tre vittorie individuali su quattro gare: merito del trevigiano Andrea Botteon (juniores), della veronese Agnese Carcano (juniores) e della vicentina Elisa Clementi (allieve). Argenti per la veronese Matilde Prati (juniores) e la bellunese Lucia Arnoldo (allieve), che ha preceduto la trevigiana Melania Rebuli a completare un podio under 18 interamente veneto. Ora, per il cross veneto, l’attenzione si sposta sui prati di Borgo Valbelluna (Belluno), dove domenica 27 febbraio è in programma il gran finale dei campionati regionali. I risultati degli atleti veneti ad Alà dei Sardi.

MASCHILI

Juniores: 1. Andrea Botteon (Vittorio Atletica); 4. Andrei Laurentiu Neagu (Discobolo Atletica Rovigo); 8. Francesco Cao (Vittorio Atletica).

Allievi: 4. Marco Stupiggia (Atl. Vicentina); 7. Aymen El Aamrani (Atl. Pederobba); 8. Lorenzo De Fanti (Athletic Club Firex Belluno).

FEMMINILI.

Juniores: 1. Agnese Carcano (Atl. Verona Pindemonte); 2. Matilde Prati (Fondazione M. Bentegodi); 4. Silvia Puziol (Atl. Biotekna).

Allieve: 1. Elisa Clementi (Atl. Vicentina); 2. Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno); 3. Melania Rebuli (Atl. Silca Conegliano).



La foto della rappresentativa veneta under 20 (juniores m/f e allievi/e) che ha partecipato al cross di Alà dei Sardi.