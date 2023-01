Atletica, Corsa Campestre: la carica dei 770 alla prima prova del campionato provinciale CSI 2023

Saranno 770 gli atleti della provincia di Vicenza di tutte le età che partecipano domenica 29 gennaio 2023 al mattino con ritrovo al parco Baden Powell di Dueville (Vicenza) alla prima prova del campionato provinciale di Corsa Campestre CSI Vicenza 2023 organizzato dalla Polisportiva Atletica Dueville.

Il ritrovo è previsto per le ore 8,30 (ritiro pettorali degli atleti iscritti) e le gare prenderanno il via alle ore 9. Sono in corsa tutte le categorie dai piccoli “fuori sacco”, ovvero i cuccioli e le cucciole che saranno circa 60, per passare poi alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, junior. Senior, amatori, master, veterani (maschi e femmine).

Record per le iscrizioni nella categoria ragazze: le atlete sono ben 95.

Le gare si svolgono su diversi percorsi: dai 400 metri per i più piccoli ai 5mila metri per gli adulti.

La corsa dei cuccioli (maschi e femmine assieme si svolgono alle 10:35. Seguono le gare degli esordienti (femmine e maschi) a seguire fino alle 11:45 le. Diverse categorie giovanili. Si chiude con la gara allievi e veterani alle 11:55.



Dopo le 12 le gare di cross corto (1200 metri).Alle 10:15 iniziano le premiazioni con la presenza degli amministratori comunali di Dueville e dei dirigenti del Centro Sportivo italiano. Tutte le informazioni sul sito del CSI di Vicenza