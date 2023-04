Atletica, corsa campestre CSI: ai nazionali Dueville è terza, vince Cortenova (LC) secondo Seregnano (TN)

Un’immensa festa dello sport è stato il 24esimo Campionato Nazionale di Corsa Campestre, organizzato dal CSI a Tezze sul Brenta (Vicenza) sabato 1 e domenica 2 aprile 2023. Un evento carico di agonismo, emozioni, tifo alle stelle, passione per l’atletica e lo sport in generale. Al calore della giornata soleggiata si è mescolato un arcobaleno di colori, quelli delle migliaia di tute indossate dai finalisti e quelli dei gazebo sparsi lungo il percorso del Parco dell’Amicizia, proprio il sentimento che ha pervaso l’intera manifestazione.

Duemila atleti non sono andati sul podio, ma hanno dato tutto e reso unica questa pagina di sport ciessina, grazie anche al prezioso contributo ed impegno delle centinaia di volontari messi in campo dalla società di casa.

Il CSI Tezze sul Brenta non poteva dunque regalarsi un dono migliore in occasione dei suoi 50 anni di vita e di attività. Il Campionato Nazionale di Cross CSI, patrocinato dalla regione Veneto e dal comune di Tezze sul Brenta, nella giornata di sabato 1 aprile ha laureato i suoi nuovi 14 campioni e le sue 13 campionesse nazionali; al traguardo sono arrivati applausi per tutti.

SUL PODIO

Sul podio i Comitati di Trento e di Vicenza felicissimi per il successo di quattro loro campioni. Sondrio e Belluno possono festeggiare invece tre ori individuali; Foligno, Lecco e Reggio Emilia piazzano due atleti a testa sul gradino più alto del podio nazionale.

Vincono anche Feltre e Treviso in campo maschile e Campobasso e Como nel femminile. Restando sulle città e sui comitati presenti a Tezze, il maggior numero di medagliati nelle gare individuali veste la tuta di Trento, 12 i suoi atleti sul podio con 4 ori al collo e 6 bronzi, quindi i padroni di casa di Vicenza, più brillanti sì con 5 ori, ma con 9 medaglie totali, se aggiungiamo i due argenti e i due bronzi.

Lecco, Belluno e Sondrio fotografano invece otto loro atleti sul podio. Nel medagliere delle società le sole ad aver vinto almeno tre medaglie nella gara individuale sono la bellunese Astra (unica ad avere due campioni 2023) e le due valtellinesi Morbegno (tre medaglie, di diverso colore) e Santi Nuova Olonio, quest’ultima con 4 metalli, tre argenti e un oro, conquistati.

LA TESTA DELLA CLASSIFICA GENERALE

Nel CSI la classifica generale che premia la migliore società del cross arriva dalla partecipazione e per i punti ottenuti dai migliori piazzamenti di giornata. Ecco allora che, per il quarto anno consecutivo, meritatamente si conferma leader in questa specialissima graduatoria la corazzata della Valsassina del Cortenova Lecco. Vittoria al fotofinish quest’anno per i lecchesi; soli 5 i punti di distanza infatti dalla trentina 5 Stelle Seregnano (prima nella assoluta) argento nella generale; terza la vicentina Dueville, dai lombardi staccata di un solo punto nella graduatoria giovanile, quella dedicata a tutte le categorie under 16.

LA STAFFETTA DELLE REGIONI

Dopo la Messa vespertina con le Palme benedette dall’assistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Alessio Albertini, il campionato, come di consueto, ha vissuto il suo epilogo con lo Staffettone delle Regioni. In 5 chiamati o chiamate a dare il meglio per la società, per il comitato o per la propria regione. Tifo accesissimo e ben 185 le formazioni al traguardo nel centro cittadino di Tezze sul Brenta. Spalla a spalla al fotofinish il successo nell’assoluta femminile che ha premiato il quintetto misto di atlete cadorine, Belluno A, che con la stessa formula di mixaggio ha vinto la staffetta giovanile maschile. La giovanile donne ha visto invece primeggiare le cinque frecce lecchesi del Cortenova, mentre nell’assoluta maschile la vittoria è andata al comitato di Vicenza, sul podio con un atleta della Colli Berici, un tandem della Valli del Pasubio e una coppia della Pol. Dueville, unica società, quella del presidente Gianni Faccin, capace di piazzare ben 11 staffettisti su ciascuno dei quattro podi dello Staffettone.

Qui nella foto il podio dei seniores nella disciplina della corsa campestre: vince il vicentino Guerra (Atl Valli del Pasubio), secondo Zugnoni del Gruppo podistico Santi Nova Olonio (SO), terzo Sirbu della Castionense (BL).

I 27 CAMPIONI NAZIONALI 2023 DEL CROSS CSI

ESORDIENTI F: Valentina Servi - Educare con il Movimento - Foligno

ESORDIENTI M: Niccolò Mirante Abate - Polisportiva L’Arena - Reggio Emilia

ESORDIENTI F: Allegra Iori - Atletica Reggio - Reggio Emilia

ESORDIENTI M: Leonardo Tarca - G.S. CSI Morbegno - Sondrio

RAGAZZE A: Martina Ragni - Atletica Alto Lario - Como

RAGAZZI A: Giuseppe Tirinzoni - Gruppo Podistico Talamona - Sondrio

RAGAZZE B: Ludovica Dambruoso - Valley Athletics Team - Vicenza

RAGAZZI B: Alessandro Galassi - Pol. Padana La Marca Trevisana - Treviso

CADETTE: Paola Parotto - U.S. Castel Ivano - Trento

CADETTI: Nicola Girardini - Atletica Tione - Trento

ALLIEVE: Alessia Miniutti - G.S. Astra - Belluno

ALLIEVI: Giacomo Bellillo - Educare con il movimento - Foligno

JUNIORES F: Benedetta Buzzella - US Derviese - Lecco

JUNIORES M: Ayoub Taissir - US Villazzano - Trento

SENIORES F: Letizia Di Lisa - G.S. Virtus - Campobasso

SENIORES M: Massimo Guerra - Valli Del Pasubio - Vicenza

AMATORI A F: Manuela Bulf - Atletica Agordina - Belluno

AMATORI A M: Loris Minella - U.S. Virtus Nemeggio - Feltre

AMATORI B F: Tiziana Scorzato - G.S. Atletica Valchiampo - Vicenza

AMATORI B M: Graziano Zugnoni - Gruppo Podistico Santi-Nuova Olonio - Sondrio

VETERANE A: Mina Rigoni - A.S.D. Atletica Ardens - Vicenza

VETERANI A: Said Boudalia G.S. - Astra - Belluno

VETERANE B: Giovanna Cavalli - Team Pasturo - Lecco

VETERANI B: Maurizio Leonardi - U.S.A.M. Baitona - Trento

DISABILI IR GIOVANI F: Sara Buzzoni - C.S.C. Cortenova - Lecco

DISABILI IR ADULTI M: Edoardo Trevisan - CSI Atletica Colli Berici - Vicenza

DISABILI FS ADULTI M: Cristiano Carnevale - Atletica Lamon - Feltre

Tutti i risultati e le classifiche per categoria