Atletica: Bandaogo (AV Brazzale) campione italiano junior nei 60 metri velocità

Ai Campionati italiani under 20 e under 23 ottimi risultati per l'Altelica Vicentina Brazzale. si sono messi in evidenza gli atleti nella velocità con tre podi nei 60 maschili. Yassin Bandaogo, si è affermato campione italiano junior con il crono di 6″70, quinto tempo italiano di sempre della categoria. A completare il podio l’ottimo compagno di squadra Davide Guidolin, terzo con il nuovo personale di 6″90. Terzo podio nei 60 metri U23 con Abdou Nourou Guene che conquista l’argento dopo un’ottima partenza. Guene sigla anche lui il nuovo personale di 6″74.

Le due junior Giulia Barattini e Giulia Fongaro chiudono sesta e settima nella finale dei 60 con il tempo rispettivamente di 7″63 e 7″66.

SALTO IN LUNGO

Arianna Battistella (Carabinieri/AV Brazzale), alla sua prima gara della stagione, conquista l’argento nel lungo con il nuovo primato indoor di 6 metri e 28 centimetri nella gara vinta da Larissa Iachipino (Fiamme Gialle) con 6 mt 49 cm.

SALTO IN ALTO

Un altro podio conquistato nell’alto U23 da Manuel Lando. L’atleta conquista il bronzo con 2.08 con tre errori a 2.10 dopo un percorso netto fino a quella quota.

MEZZOFONDO

Nei 400 U23 Alice Muraro stacca il pass per la finale con il nuovo personale di 55″04, miglior tempo delle batterie. Bella prova anche per la sorella Mariasole Muraro, decima con il nuovo personale di 56″79. Tra le junior si qualifica per la finale anche Zoe Tessarolo con 57″11.