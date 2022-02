Atletica: a Grumolo delle Abbadesse in 1141 per il cross sabato 12 e domenica 13 febbraio

Terza tappa stagionale con i campionati regionali di cross. Dopo Galliera Veneta (9 gennaio) e Vittorio Veneto (23 gennaio), nel fine settimana si gareggia a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), dove il 2° Trofeo Grumolove registra ben 1141 iscritti.

Sabato 12 febbraio sono impegnate le categorie assolute, per le quali la manifestazione sarà valida come seconda prova del campionato regionale di società, come seconda fase regionale di qualificazione ai campionati italiani di società e come campionato regionale individuale (in palio i titoli assoluti, promesse, juniores e allievi).

Domenica 13 febbraio, invece, la mattinata si apre con la seconda prova del campionato regionale master di società. A seguire, la terza e ultima prova del campionato regionale promozionale di società e, in chiusura, il campionato regionale individuale assoluto di cross corto.

Nella gara assoluta maschile di sabato (10 km), riflettori puntati sul vincitore delle prime precedenti prove Paolo Zanatta (Trevisatletica). Tra gli iscritti anche Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona), componente della squadra italiana under 23 giunta quinta agli Europei di cross di Dublino, Luca Solone (Atl. Biotekna), Giacomo Esposito (Atl. San Biagio), Andrea Mason (Silca Ultralite) e il rientrante siepista Leonardo Feletto (Atl. Mogliano).

Un’altra siepista, Laura Dalla Montà (Assindustria Sport), sarà tra le favorite della gara femminile (7 km) insieme a Michela Moretton (Atl. Ponzano), componente del team italiano under 23 vincitrice dell’oro agli ultimi Europei di cross e fresca vicecampionessa italiana promesse dei 3000 indoor, e a Marta Fabris (Team Km Sport – VR).

Nel campionato regionale di cross corto (3 km sia per gli uomini che per le donne) al via Stefano Ghenda (Trevisatletica) e nuovamente Leonardo Feletto. Tra le donne va invece segnalato il rientro in un cross dell’azzurra Giulia Alessandra Viola (Atl-Etica San Vendemiano). Nel lotto delle favorite anche la già citata Laura Dalla Montà, Sharon Giammetta (Atl. Biotekna), Nikol Marsura (Atl-Etica San Vendemiano) e Chiara Pizzolato (Atl. Vicentina), azzurra under 23 agli Europei di cross di Dublino.

Organizza l’Asd Grumolo Atletica. Sabato inizio gare alle ore 14, domenica alle ore 9 e 15.