Atletica, 1500 metri: il vicentino Ossama Meslek (AV Brazzale) è record italiano indoor con 3’37”29

Ossama Messlek, mezzofondista italiano di origine marocchina, nato a Vicenza nel 1997, ha polverizzato il record azzurro dei 1500 metri indoor che apparteneva a Giuseppe D'Urso e che fu registrato proprio nell'anno della sua nascita 25 anni fa.

Meslek è tesserato con Atletica Vicentina Brazzale e ha partecipato al Muller Indoor Grand Prix di Birmingham. Nella gara dei 1500 metri ha fatto registrare il tempo di 3'37"29. Contro il tempo di D'Urso di 5 lustri fa di 3'37"5.

Una gara quella del sabato inglese di altissimo livello: è stata vinta dal keniano Abel Kipsang (quarto a Tokyo l'estate scorsa) con il tempo di 3' 34"57. Ossama Meslek è arrivato sesto.

Solo la settimana scorsa aveva gareggiato nei 3000 metri a Metz dove aveva centrato il terzo tempo italiano di sempre; 7'44"45.



Meslek ha vestito la maglia azzurra almeno per 9 volte ed è stato campione italiano under 23 sia nei 1500 metri sia nei 3000, e anche campione italiano assoluto nei 3000.Il mezzofondista è rimasto a Vicenza dalla nascita fino all'età di tre anni, quando si era trasferito con la famiglia nel Regno del Marocco, per poi emigrare in Inghilterra, dove attualmente vive. Qualche anno fa ha chiesto ad Atletica Vicentina di potersi tesserare con la società arancioblu vantando i suoi natali ai piedi dei Berici.