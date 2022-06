Asiago Hockey: Steven Icobellis rimane in Altopiano

Steven Iacobellis rimarrà in forza alla Migross Supermercati Asiago Hockey anche per la stagione 2022-2023.

Il centro italo-canadese è stato uno dei grandi protagonisti della passata stagione, componendo con Salinitri e Magnabosco una linea dinamica e spesso letale per le difese avversarie.

Iacobellis è stato il giocatore che ha avuto la media punti più alta nelle fila giallorosse con 44 punti in 30 partita di regular season, mentre nei playoff è stato il miglior marcatore, mettendo a segno 2 goal e 14 assist.

Le sue qualità da playmaker sono state fondamentali nel corso della stagione per dare equilibrio alla sua linea e mettere spesso i suo compagni nelle migliori condizioni di andare in rete.

Nel corso dell’ultima partita del girone dei quarti di finale di Continental Cup ad ottobre ha subito un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal ghiaccio per una decina di partite, poi, una volta tornato in campo e riguadagnata la giusta confidenza col ghiaccio, si è dimostrato nuovamente un giocatore decisivo.



Si tratta di una conferma molto importante per la Migross Asiago che potrà contare sul contributo di un grande professionista, dentro e fuori dal ghiaccio.