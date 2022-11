Asiago Hockey: Marek Vankus lascia la Migross e torna in Slovacchia

La Migross Supermercato Asiago Hockey ha diramato una nota in cui spiega la partenza di Marek Vankus maturato come attaccante di ottimo livello tra le fila degli stellati. Arrivò infatti in under 18 per disputare il campionato 2015-2016.

«Il giocatore ha manifestato il desiderio di tornare in patria per non dover affrontare il turnover e per giocare con continuità - si legge le comunicato dell'Asiago Hockey -, la società ha deciso così di assecondare l’attaccante. Vankus ha chiesto di poter giocare nel proprio Paese per poter continuare il processo di crescita portato avanti per tanti anni con la maglia Giallorossa».



Non si tratterebbe di un addio, ma di un “arrivederci” come dichiarato dallo stesso Marek. «Certamente non è un addio - ha affermato l'attaccante slovacco -, voglio tornare ad Asiago in futuro. Intendo ringraziare tutti, a partire dalla società che ha sempre creduto in me fin da ragazzo, lo staff, i compagni di squadra e i nostri splendidi tifosi».La nota si conclude così: «L’Asiago Hockey 1935 ringrazia Marek per le tante stagioni passate vestendo la maglia stellata e gli augura un buon proseguimento di stagione, con l’augurio di poterlo rivedere presto sull’Altopiano».