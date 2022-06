Asiago Hockey: in porta confermato il bolzanino Vallini e arriva anche il canadese Fazio con esperienza in ICE League

Una conferma importante e un nuovo arrivo, dunque, tra i pali giallorossi.



JUSTIN FAZIO

Il nuovo arrivato sarà Justin Fazio, 25enne originario di Sarnia in Ontario, arriva dal Bolzano con cui ha disputato tre stagioni in ICE Hockey League, le sue prime da professionista, e ha sottoscritto un contratto che lo legherà al team stellato dell'Altopiano fino al 2025.

Nel corso delle tre annate in biancorosso con i sudtirolesi Fazio ha costantemente migliorato le sue prestazioni e guadagnato sempre più fiducia da parte di compagni ed allenatori, arrivando nella passata stagione a dividersi la porta con Boyle, sia in campionato che in Champions Hockey League.

In campionato i suoi numeri parlano di un media parate del 91,1% in 19 presenze, mentre nelle tre di CHL ha parato con il 93,9%.

Prima di arrivare a Bolzano ha disputato quattro stagioni in Ontario Hockey League con i Sarnia Sting e una stagione con la Queen’s University.

Nelle ultime due stagioni sono arrivate anche le chiamate in Nazionale, per difendere la porta azzurra ai Mondiali di Top Division, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal neoacquisto giallorosso.



JONNY VALLINI

L’altro guardiano della gabbia giallorossa sarà ancora Gianluca ‘Jonny’ Vallini. Bolzanino classe ’93, è arrivato ad Asiago nel 2019. In tre stagioni è stato sempre uno dei migliori portieri della Alps Hockey League, non scendendo mai sotto il 92,2% come media di parate. Nella passata stagione si ricorda in particolar modo la decisiva partita dei quarti di finale di Continental Cup contro i padroni di casa dell’Amiens, in cui Jonny ha parato l’inverosimile, riuscendo a stoppare 48 tiri su 50 dei francesi e di fatto consentendo ai suoi di passare alle semifinali. A fine stagione un infortunio non gli ha consentito di giocare le ultime due partite di finale della Alps Hockey League, in cui è stato sostituito egregiamente da Luca Stevan.



I due portieri saranno quindi a disposizione dei coach Barrasso e di Valtonen he li allenerà nel corso della stagione, cercando di farli rendere al massimo delle loro possibilità.