Asiago Hockey fa sua la quarta Supercoppa

L'Asiago Hockey vince la prima Supercoppa quella per l'anno in corso il 2021. A Egna (Bolzano) in valle dell'Adige (Neumarkt il toponimo sudtirolese) gli stellati dell'Altopiano hanno battuto ieri sera per 4 a 1 la squadra di casa, gli Unterland Cavaliers. In rete per l'Asiago Magnabosco, Vankus, Ginnetti e Mantenuto. Per i Giallorossi assenti Olivero e Rosa, presente Benetti che disputa la prima delle sue ultime due partite in carriera. Asiago raggiunge il quarto trofeo di Supercoppa italiana dopo quelli del 2003, 2013 e 1015.

E domani sera sabato 4 settembre 2021 ad Asiago (Vicenza) gli uomini di coach Mattila saranno di nuovo sul ghiaccio per la Supercoppa 2020: la partita col Merano infatti è stata rimandata di un anno per la sospensione delle partite a causa del covid.

TABELLINO - UNTERLAND CAVALIERS-MIGROSS ASIAGO, 1-4

Unterland Cavaliers: Giovanelli (M. Steiner); Zucal, Covi, R. Zerbetto, Goldner, Cont, Galassiti, G. Zerbetto, Graf, T. Steiner, Brighenti Moretti, Selva, Pichler, Kokoska, Pallabazzer, Wieser, Obexer, Massar, Pisetta, Sullmann Pilser. All. Leger

Migross Asiago: Vallini (L. Stevan); Forte, Gios, Mantenuto, M. Tessari, Miglioranzi, M. Stevan, Casetti, A. Tessari, Rigoni, Vankus, S. Marchetti, Ginnetti, Zampieri, Parini, Lievore, Iacobellis, Benetti, M. Marchetti, Salinitri, Magnabosco. All. Mattila

Arbitri: Giacomozzi, Pinié, Da Pian, De Zordo.

Reti: pt 2'44" Magnabosco (A); st 1'45" Kokoska (U); 14'24" Vankus (A); tt 3'00" Ginnetti (A); 13'30" Mantenuto (A).

Note. Tiri: 21-37. Penalità: 8'-4'. Spettatori 342.