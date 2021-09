All'Asiago Hockey arriva l'italo canadese Giliati, ala di stecca sinistra

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha sottoscritto in queste ultime ore il contratto con il forte attaccante italo canadese, ovvero Stefano Giliati. Il contratto è legato alla stagione sportiva 2021-2022.

CHI E' STEFANO GILIATI

Stefano Luigi Giliati nasce il 7 ottobre 1987 a Montreal in Quebec, è alto 180 cm e pesa 90 kg. È un’ala di stecca sinistra che, dopo aver giocato in QMJHL, approda sul finire della stagione 2007-08 in AHL ai Toronto Marlies per iniziare la sua carriera da professionista. Con i Marlies gioca anche la stagione successiva e parte di quella 2009/10, prima di passare ai Reading Royals in ECHL. Nella stagione successiva torna in AHL, questa volta con la maglia dei Norfolk Admirals, concludendo così la sua esperienza nelle leghe nordamericane. Nell’estate del 2011 sbarca in Italia e più precisamente a Bolzano, risultando uno dei protagonisti nella conquista dell’ultimo Scudetto biancorosso.

Da quel momento Giliati gioca in diversi campionati, tra i migliori al mondo, collezionando statistiche di tutto rispetto nella Liiga finlandese, nella KHL russa, nella DEL tedesca e nella NLA svizzera. Nel 2019 torna a Bolzano e vi rimane fino alla stagione scorsa, conquistandosi anche la possibilità di giocare per la Nazionale ai Mondiali, nei quali sigla un goal capolavoro contro gli USA.

Arriva ad Asiago dopo aver giocato le qualificazioni olimpiche con la Nazionale azzurra a Riga a fine agosto e sarà con tutta probabilità a disposizione di coach Mattila già per le partite di inizio settimana prossima.

Con questo importante ingaggio, la Migross Supermercati Asiago Hockey potrà contare su tutta l’esperienza e la qualità di un attaccante che ha dimostrato di poter essere decisivo in ogni ambiente.

Intanto stasera alle 20 e 30 all'Odegar di Asiago gli stellati scendono in campo contro gli austriaci del Bregenzwald.