Asiago Hockey: arriva col vento dei Kalamazoo d’oltreoceano Vallati che firma un triennale

Si rafforza con inserimenti di alto livello il roster di coach Barrasso: Giovanni Vallati, che ha scelto maglia giallorossa numero 11, è un difensore di 185 centimetri per 83 chilogrammi, nato il 21 febbraio 2000 nella capitale canadese, Ottawa. Il 22enne ha firmato un contratto che lo lega per tre anni agli stellati dell’Altopiano.

CHI E’ L’ITALO-CANADESE GIOVANNI VALLATI

Nel 2016 è la 16° scelta nel 1° round del draft della Ontario Hockey League da parte dei Kitchener Rangers. Nelle prime due stagioni gioca in squadra con il neoattaccante stellato Adam Mascherin e con il difensore bolzanino Dylan DiPerna, con lui solo nel 2016-2017.

Nel 2018 gli Oshawa Generals si accordano con i Rangers per uno scambio e prelevano Vallati, che rimarrà con i Generals fino al 2020. Il nuovo numero 11 stellato trova così un altro volto noto ad Asiago, quello di Anthony Salinitri.

In quattro anni nella lega giovanile dell’Ontario Vallati ha giocato 292 partite, realizzando 22 goal e servendo 113 assist, con 208 minuti di penalità e una differenza in positivo di +28.

Il difensore di Ottawa nella sua esperienza in OHL attira l’attenzione su di sé da parte dei team della NHL, entrando nel mirino dei Winnipeg Jets che lo draftano al 5° round come 153° scelta assoluta nel 2018.

Nella stagione 2020/21 gioca due partite con i Manitoba Moose, farm team dei Jets in American Hockey League, mentre nella passata stagione disputa tre partite e serve un assist in AHL con Cleveland Monsters, ma la maggior parte del tempo lo trascorre in ECHL nelle fila del Kalamazoo Wings, giocando 58 partite condite da 4 goal e 11 assist.



IL DS TESSARI ELOGIA IL GIOVANE VALLATI: "HA SCELTO L'EUROPA"

«Si tratta di un giocatore con grandi potenzialità - afferma il direttore sportivo Renato Tessari disegnando il ritratto di Vallati -, un giocatore completo e che può migliorare parecchio. È un ottimo player sia dal punto di vista difensivo che offensivo, dotato di ottimo pattinaggio, di un gran tiro: potrà risultare molto utile in fase di powerplay. È un giocatore che a mio avviso farà comodo anche alla Nazionale azzurra».

«Aveva la possibilità di rinnovare negli Stati Uniti con un contratto two-way, per giocare sia in American Hockey League che in East Cost Hockey League, ma ha preferito venire a giocare in Europa».