AlpsHL: torna il sereno per Migross Asiago che in casa batte Klagenfurt 2-1

Una partita poco prolifica di reti quella di ieri sera all'Odegar che ha visto comunque alcune occasioni importanti già nel primo tempo per Giliati che tira fuori e Mantenuto che vede la parata del portiere austriaco e Stevan che prende un clamoroso palo. La prima frazione si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo Salinitri su assist di Ginnetti sblocca il risultato portanto in vantaggio i padroni di casa. Gli austriaci pareggiano due minuti dopo con un tiro di Theirich che si infila tra Mantenuto e il portiere Vallini e finisce in rete. Poi il Klagenfurt reagisce e impegna il portiere stellato Vallini che sventa le reti con due deviazioni. Poi occasioni da rete per Michele Marchetti e Iacobellis, ma la frazione centrale si chiude su 1-1. Nel terzo tempo dopo 6' Asiago sfiora il gol con Gios: parata del portiere Usnik con la spalla. Ancora un'occasione per Forte l'anciato da Giliati, che però non riesce a battere il portiere austriaco. Al 12' della terza frazione la rete decisiva: è Mantenuto che offre l'assist vincente al nazionale azzurro Giliati che beffa un difensore e il portiere con delle finte e deposita in rete per il definitico 2-1. Successivamente l'Asiago gioca in power play e si rende pericoloso con Salinistri e Michele Marchetti. Quest'ultimo si ripete nel finale la Usnik è una saracinesca. In chiusura il coach degli austriaci coach Furey richiama il portiere e mette l'uomo in più alla ricerca del pareggio. Ma i padroni di casa dell'Altopiano da veri leoni fortificano la porta di Vallini e bloccano ogni azione pericolosa.

E così Migross Supermercati Asiago Hockey festeggia e rialza la testa dopo la battuta d’arresto di sabato scorso a Lustenau in Voralberg e ritrova i tre punti. Ora per Magnabosco e compagni è in programma il derby veneto, che si giocherà sabato all’Olimpico di Cortina.

LE FORMAZIONI ANDATE IN CAMPO

Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni, Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.

Klagenfurt: Usnik (Sicher), Sablattnig, Tavzelj, Preiml, Malle, Tialler, Lindner, Ofner, Frowis, Lippitsch, Theirich, Piuk, Siftar, Kapel, Kramer, Unterluggauer, Klassek, Van Ee, Sunitsch.? ?Gli altri risultati di ieri sera: Vienna-Jesenice 2-10; Feldkirch-Rittner Buam 1-6, Zell am See-Fassa 5-4, Gherdeina-Merano 3-4.