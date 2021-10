AlpsHL: stasera sabato 9 ottobre ad Asiago arriva Merano

Gli Stellati dell'Altopiano di Asiago affrontano stasera sabato 9 ottobre 2021, alle 20 e 30, al palaOdegar la seconda di una serie di 4 partite, fra le mura amiche, che accompagneranno la squadra di coach Mattila fino alla vigilia del girone di Continental Cup, che si svolgerà in Francia a partire dal 22 ottobre. Archiviata la prima, con una convincente vittoria sul Gardena (4-1: in rete Iacobellis, doppietta di Giliati e per chiudere Mantenuto), i Campioni d’Italia si troveranno di fronte il Merano, squadra esordiente in AlpsHL. Anche questo match ha doppia valenza, sia per il campionato Italiano che per l'AlpsHL. E i giallorossi hanno l’obiettivo di mantenere l’imbattibilità nella classifica nazionale: sono infatti 3 le vittorie su altrettanti incontri, e continuare a mettere pressione sulla capolista Jesenice nella Lega transnazionale. Non sono previste variazioni nel roster a disposizione di coach Mattila.??

QUI MERANO

Il Merano è un’esordiente nella Lega, gli Altoatesini hanno allestito una formazione che ha delle fondate ambizioni di ben figurare in questa stagione. L’inizio ha riservato un paio di sconfitte inaspettate, ma anche vittorie prestigiose come quella a Jesenice all’esordio. Il roster presenta giocatori con una grande esperienza della categoria come i gemelli Ahlström, ex Renon, e Frederic Cloutier, ancora indimenticato nell’Altopiano di Asiago, ma proprio in questi giorni ha annunciato l’ingaggio del difensore Russo Stolyarov, che presenta un curriculum impressionante con oltre 10 anni di esperienza in KHL, dove ha giocato anche l’anno scorso.???