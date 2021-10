AlpsHL: stasera all'Odegar Migross Asiago contro HC Gherdeina

Alle ore 20 e 30 di giovedì 7 ottobre 2021 Migross Supermercati Asiago scende sul ghiaccio al palaOdegar contro HC Gherdeina. La gara è valida sia per la classifica dell’AlpsHL che per quelle del campionato Italiano.

QUI ASIAGO HOCKEY

Dopo la sconfitta patita sul ghiaccio di Jesenice i giallorossi hanno la chance di riprendere il cammino. L’avversario di turno è il Gardena, squadra già affrontata in Val Gardena a metà settembre, dove gli stellati dell'Altopiano vicentino si sono imposti con un netto 5-0.

Fino ad oggi l’Asiago ha vinto tutte e due le partite valide per il campionato nazionale, mentre nell’AlpsHL occupa il secondo posto con 6 vittorie su 9 incontri disputati. Mattila dovrà fare ancora a meno di Miglioranzi, Rosa ed Olivero.?



QUI HC GHERDEINA

?Il Gardena dopo un inizio decisamente sotto tono sembrava aver ritrovato la strada giusta, vincendo due partite consecutive con Renon e Kitzbühel, ma successivamente ha inanellato 2 sconfitte con Merano e Salisburgo. Gli uomini guidati da coach Erwin Kostner dipendono molto dalla vena realizzativa delle due punte di diamante dell’attacco: il finlandese Korhonen, con un recente passato in IceHL, e il Canadese Brad McGowan, al terzo anno in Val Gardena.??