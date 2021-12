AlpsHL: sabato 11 dicembre trasferta a Merano per Migross Asiago

Sabato 11 dicenbre alle 19 e 30 si gioca a Merano, Dopo la netta vittoria a Vipiteno di giovedì sera, che ha assegnato matematicamente il primo posto nella classifica di serie A (italiana) ai giallorossi, la Migross Asiago continua la marcia per cercare di conquistare la vetta anche in AlpsHL.

Gli sloveni dello Jesenice sono avanti di 9 punti, ma hanno giocato 3 partite in più, quindi sulla carta nulla è perduto.

Gli stellati stanno superando questo momento, reso davvero complicato dalle molte assenze, con prestazioni caratterizzate da grande determinazione e qualità di gioco. La fase offensiva è guidata da Salinitri e Mantenuto, che tra assist e gol hanno totalizzato 21 punti. Mentre Michele Marchetti, dopo la seconda doppietta consecutiva, con 13 reti diventa la stecca più prolifica dell'Asiago.

Il reparto difensivo ha via via trovato compattezza ed efficacia: in questo momento quella giallorossa è la gabbia meno battuta della Lega. Coach Mattila è ancora alle prese con le molte assenze, dopo il rientro a tempo di record di Gios di ieri sera, non sono previsti ulteriori recuperi.??



QUI MERANO: SI PUNTA AI PLAY OFF

Merano occupa la 13' posizione nella classifica della AlpsHL, risultato fino ad ora piuttosto deludente, visto le potenzialità del roster. Rispetto al match di inizio ottobre, che ha visto la Migross prevalere per 7-0 all'Odegar, gli altoatesini hanno rafforzato non poco la squadra, inserendo Gennadi Stolyarov e Nikolai Zherdev, entrambi russi di grandissima esperienza, con militanza pluriennale in KHL ed il secondo anche in NHL, e grande qualità tecnica.

Per i padroni di casa la partita ha una grande importanza anche per la classifica del Campionato italiano: una vittoria potrebbe permettere la qualificazione ai Play Off a discapito del Cortina.

Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: https://valcome.tv/feed/ahl