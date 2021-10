AlpsHL: Rittner Buam mette sotto Migross Asiago, 5-1

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta dal ghiaccio di Collalbo (Bolzano) dei Rittner Buam con il risultato di 5-1. ?Leoni che appaiono stanchi e sottotono e che in più devono cambiare assetto per sopperire all’assenza di Iacobellis, che si è infortunato ad una clavicola nell’ultimo turno di Continental Cup e rimarrà ai box per almeno un mese.?

Oltre a Iacobellis, sempre fuori anche Rosa, Miglioranzi ed Olivero.?Il primo tempo vede andare a rete al 12' Frei dei Rittner su assist di Osburn lanciato da Fink. Un minuto dopo pareggia Salinitri su assist di Jacopo Magnabosco, ma prima della sirena tornano in vantaggio gli altiatesini con Quinz su assist di Kostner. Nel secondo tempo c'è lo spazio solo per la seconda rete di Frei al 24'. E nel terzo tempo l'Asiago non ne ha più, non riesce a reagire e subisce la doppietta di Pechlaner che segna al 47' e al 56', prima lanciato a rete da Lutz e poi da Marzolini.?La partita finisce così 5 a 1 per i Rittner Buam, che si portano a ridosso dell’Asiago, che al momento rimane al secondo posto della classifica di Alps Hockey League. I giallorossi avranno l’occasione di rialzare la testa già sabato in casa, quando all’Odegar arriverà il Kitzbuhel.? ?

FORMAZIONI?

Rittner Buam: Smith (Treibenreif), Osburn, Ohler, Brunner, Ramoser, Lang, Prast J., Quinz, Kosnter J., Sharp, Eisath, Frei, Kostner S., Lutz, Marzolini, Pechlaner, Prast I., Fink, Giacomuzzi.? ?

Migross Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?