AlpsHL, quarti play off: Migross Asiago inizia con Wipptal Broncos

L’Asiago, come capo classifica, ha potuto scegliere per primo chi affrontare nei quarti di finale dei play off, e la decisione e ricaduta sui Broncos Vipiteno. Nell'hockey è questa l'usanza. La serie, best of five (sono 5 le squadre interessate), avrà inizio stasera martedì 15 marzo all’Odegar, alle 20 e 30, per proseguire giovedì 17 marzo a Vipiteno e sabato 19 marzo ad Asiago. Le eventuali gare 4 e 5 andranno in scena il 22/03 a Vipiteno ed il 24/03 ad Asiago.??



QUI ASIAGO

I giallorossi hanno potuto usufruire di qualche giorno per rifinire la preparazione per la parte più importante ed esaltante della stagione. Come detto l’avversario sarà il Vipiteno, formazione già affrontata due volte nella stagione regolare, ed in entrambe le occasioni gli stellati hanno avuto la meglio, sempre con 3 goal di scarto.

Coach Barrasso potrà contare sul rientro, dopo la positiva esperienza a Bolzano, di Gabriele Parini, che completerà così le linee di difesa. Per i Leoni sarà importante ritrovare subito il ritmo partita, per impostare il match secondo il game plan studiato dallo staff tecnico, senza lasciare l’iniziativa ad un avversario che cercherà subito di fare il colpaccio.??



QUI STERZING VIPITENO

Gli Altoatesini hanno raggiunto con merito i play off, vincendo 2-0 la serie che li ha visti contrapposti al favorito Fassa.

I Broncos hanno dimostrato una grande caparbietà ed una ritrovata vena offensiva, che gli ha permesso di mettere a segno 11 goal in 2 partite.

Il finlandese Salo, con 40 punti in 37 pertite, e Markus Gander, con 37 punti in altrettan

La fase difensiva, ed in particolare in situazione di penalty killing, non è sempre stata all’altezza delle aspettative del coach canadese Whitecotton, aspetto da non sottovalutare soprattutto nei play off, dove gli "Special Team" risultano spesso decisivi.??

Anche quest’anno i Leoni si apprestano a vivere dei play off da protagonisti, insieme all’Odegar che nei momenti decisivi diventa un’arma in più. Con i tifosi al proprio fianco nessun risultato è precluso ai Campioni d’Italia, appunto gli asiaghesi.