AlpsHL, play off: Migross Asiago conquista gara 1 dei quarti con Wipptal Broncos (8-2)

La Migross Supermercati Asiago Hockey stravince Gara 1 dei Quarti di Finale contro i Wipptal Broncos (Vipiteno) con il risultato di 8 a 2, dopo un primo tempo concluso sotto di due reti.?Giallorossi che oltre ai soliti assenti devono rinunciare anche ad Alessandro Tessari, out per infortunio, mentre fanno il loro rientro a roster Filippo Rigoni (numero 19) e Gabriele Parini.?



PRIMO TEMPO: ASIAGO-VIPITENO, 0-2

Avvio complicato per la Migross Asiago che dopo un minuto e mezzo si trova a dover fronteggiare quattro minuti di penalità per una carica da dietro di Vankus. Il powerplay dei Broncos è ordinato ma inconcludente e l’Asiago riesce così a passare indenne l’inferiorità numerica. I Giallorossi faticano a tessere le proprie trame e il Vipiteno ne approfitta con Hasler, che prende in contropiede l’Asiago e batte Vallini, siglando lo 0 a 1. I padroni di casa dopo il goal iniziano a crescere di intensità, ma sono ancora gli ospiti a segnare all’15’ sfruttando una ripartenza fallita da parte degli Stellati: Chiodo intercetta un passaggio sulla linea blu, lo serve a Zecchetto che trafigge Vallini e porta i suoi avanti di due reti. A questo punto gli uomini di Barrasso iniziano a spingere con maggiore intensità, ma non riescono ad avere la meglio su una difesa ben organizzata da parte dei Broncos.?

?SECONDO TEMPO: ASIAGO-VIPITENO, 4-0

L’Asiago comincia il secondo tempo così come aveva concluso il primo, dominando il ghiaccio dell’Odegar e assaltando la porta ospite. Dopo due minuti e mezzo Finoro accorcia le distanze con due tiri in rapida successione, il secondo dei quali sbatte sulla schiena di Rabanser e carambola in porta. I Giallorossi continuano a premere sull’acceleratore e a metà tempo possono giocare in powerplay per la prima volta. Con l’uomo in più sul ghiaccio l’Asiago chiude nel proprio terzo i Broncos che capitolano appena scaduta la penalità su una conclusione al volo di Salinitri. La squadra di Barrasso è ora padrona assoluta del campo e in un minuto e 47 secondi segna altre due reti: Salinitri trova il goal del vantaggio con un tiro nel traffico che finisce tra i gambali di Rabanser e subito dopo Michele Marchetti spedisce in rete da ottima posizione un passaggio di Mantenuto. Whitecotton chiama il time-out ma la partita è sempre in mano degli Stellati che si giocano bene un altro powerplay ma senza trovare la quinta rete. All’intervallo il risultato è quindi di 4 a 2 in favore dei padroni di casa.? ?

TERZO TEMPO - ASIAGO-VIPITENO, 4-0

La terza frazione si apre con la quinta marcatura Giallorossa firmata da Miglioranzi, che con una conclusione dalla distanza, deviata da un difensore, finisce alle spalle di Rabanser. I Leoni sono una macchina da goal e al 12’ in powerplay segnano ancora con Salinitri che trova il diagonale giusto per freddare l’estremo difensore ospite. Quattro minuti è ancora Salinitri ad andare a segno in powerplay con una botta all’incrocio che vale il poker per il n.71 Stellato. La partita non ha più niente da dire ma i giovani Leoni vogliono lasciare il segno e così a trenta secondi dal termine Zampieri risolve una mischia davanti alla porta avversaria depositando in rete il disco dell’8-2 con cui si conclude l’incontro.? ?

ASIAGO CONQUISTA GARA UNO

Gara 1 dei Quarti di Finale (su 5 gare) è della Migross Supermercati Asiago Hockey che giovedì a Vipiteno giocherà il secondo match della serie.?

?LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO DELL'ODEGAR

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Parini, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.? ?

WIPPTAL: Rabanser (Klammer), Gschnitzer J., Bernard, Baungartner, Hackhofer, Sorauf, Messner, Niccolai, Oberdorfer, Gander, Chiodo, Gschnitzer D., Deluca, Cristellon, Hasler, Planatscher, Kofler, Salo, Gschnitzer T., Zecchetto, Cianfrone.?