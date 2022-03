AlpsHL Play off: Migross Asiago batte in tre gare Vipiteno e va in semifinale

La Migross Supermercati Asiago Hockey nel fine settimana ha vinto 6 a 4 Gara 3 dei Quarti di Finale e vola in Semifinale.?Giallorossi che rispetto alle prime due partite perdono anche Michele Stevan, mentre Whitecotto, coach dei Broncos, deve rinunciare a Salo.? ?

PRIMO TEMPO: ASIAGO-VIPITENO, 2-3

Primo tempo elettrico e ricco di goal all’Odegar. Il Vipiteno passa in vantaggio dopo un minuto e 42 secondi in situazione di powerplay con Kofler, abile nel deviare un disco scagliato dalla blu da Hackhofer. I Leoni rispondono trenta secondi dopo con un’incursione di Matteo Tessari sulla sinistra che fredda Rabanser. Al 7’ contropiede dei Broncos che tornano in vantaggio, ancora con Kofler, che scappa in solitaria e mette il disco all’incrocio. Sul ghiaccio c’è molto più Asiago che riesce a pareggiare al 9’ in powerplay con Giliati, missile sparato sotto il sette e il 2-2 è servito. Il pareggio, però, dura circa tre minuti, al 12’ in superiorità numerica gli ospiti mettono nuovamente la freccia e segnano con Cianfrone, che riceve il disco da Kofler sotto porta e alla seconda conclusione spedisce il disco in rete.? ?

SECONDO TEMPO: ASIAGO-VIPITENO, 2-0

Nella frazione centrale l’Asiago trova il goal del 3-3 dopo quattro minuti grazie ad una giocata splendida di Iacobellis dietro la porta e conclusa con un tiro preciso di Magnabosco. I Giallorossi non lasciano respirare i Broncos, lasciando di fatto inoperativo Vallini per tutto il periodo. Al 14’ Salinitri decide di fare tutto da solo, salta Niccolai sulla destra, punta la porta di Rabanser e lo buca sul primo palo. Negli ultimi minuti del secondo tempo è sempre l’Asiago a fare il bello e il cattivo tempo, ma senza trovare la via della quinta rete.? ?



TERZO TEMPO: ASIAGO VIPITENO, 2-1

Ad inizio terzo tempo la Migross Asiago piazza un uno-due in inferiorità numerica che stende il Vipiteno. La quinta rete porta la firma di Magnabosco che costruisce l’azione insieme a Iacobellis e non lascia scampo a Rabanser. Quaranta secondi dopo e Michele Marchetti segna ancora con un fendente dalla destra che trova impreparato il portiere ospite. I Leoni controllano il match senza particolari affanni, subendo solamente la quarta rete per mano di Planatscher al 13’. Nei restanti minuti di gioco la tattica degli uomini di Barrasso è stata quella di tenere per lunghi tratti il disco nel terzo dei Broncos, che di fatto non riescono più a rendersi pericolosi.? ?La partita e i Quarti di Finale si concludono quindi con questo 6 a 4, con cui la Migross Supermercati Asiago Hockey stacca il biglietto per le Semifinali, in attesa di conoscere quello che sarà il suo prossimo avversario.?

?FORMAZIONI SUL GHIACCIO DELL'ODEGAR

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Parini, Rigoni F., Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Lievore, Rigoni F., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.? ?WIPPTAL: Rabanser (Klammer), Gschnitzer J., Bernard, Baungartner, Hackhofer, Sorauf, Messner, Niccolai, Oberdorfer, Gander, Chiodo, Gschnitzer D., Deluca, Cristellon, Hasler, Planatscher, Kofler, Gschnitzer T., Zecchetto, Cianfrone.

Gli altri risultati: Jesenice – Gherdeina 1-5 (serie 2:1), Lustenau – Zell am See 3:4 OT (serie 1:2), Rittner Buam – Cortina 1:0 OT (Serie 1:2)