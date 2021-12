AlpsHL: niente da fare, Asiago a Merano perde 3-2 anche se ce la mette tutta

Una buona Migross Supermercati Asiago Hockey viene fermata dal Merano, che si impone con il risultato di 3 a 2 alla MeranArena.

Vittoria per il Merano, che può in questo modo continuare a sperare nella qualificazione ai playoff della Serie A. ?Coach Mattila schiera gli Stellati con la stessa formazione di giovedì a Vipiteno ad eccezione del portiere: a difendere la porta è Luca Stevan.?

?PRIMO TEMPO: 2-0

Avvio difficile per la Migross Asiago che dopo cinque minuti si ritrova già a dover inseguire il Merano, che va in vantaggio con Ansoldi, bravo ad intercettare un passaggio di Giliati e a spedire il disco all’incrocio dei pali. Cinquanta secondi più tardi i padroni di casa raddoppiano con un goal in mischia di Lo Presti.

A metà tempo i leoni possono giocare in powerplay ma faticano ad impostare il gioco e di conseguenza i due minuti per il Merano passano veloci, eccezion fatta per una bella conclusione di Stevan respinta da Cloutier. Al 14’ sono i padroni di casa a poter giocare con l’uomo in più, ma la squadra di Mattila si difende alla grande e non rischia mai di subire la terza rete. Negli ultimi minuti Salinitri e Vankus riescono a scappare in contropiede, ma Vankus tocca male il puck e permette a Cloutier di bloccare l’azione.?

?SECONDO TEMPO: 0-1

Nel secondo tempo l’Asiago reagisce e assalta la porta dei meranesi per l’intera durata della frazione di gioco. Al 3’ Mantenuto mette in mezzo un disco sul quale si avventa Ginnetti, che trova così la rete che permette all’Asiago di dimezzare lo svantaggio. Al 6’ scazzottata tra Ginnetti e Thaler, entrambi ricevono cinque minuti di penalità. I giallorossi continuano ad attaccare ma si devono confrontare con un Cloutier in grande spolvero. A metà tempo penalità per Gios, i padroni di casa si rendono pericolosi con i tiri dalla blu di Borgatello. Al 14’ il Merano riceve due penalità, consentendo agli stellati di giocare in 5vs3 per due minuti interi, ma le speranze di pareggiare si infrangono sulla traversa colpita da Mantenuto e sulla pinzata di Cloutier che ha tolto il tiro di Salinitri dall’incrocio.?

TERZO TEMPO: 1-1

Nel terzo tempo sono sempre i leoni dell'Altopiano a fare la partita, ma a metà tempo alla prima occasione il Merano allunga e si porta sul 3 a 1 con Victor Ahlstrom, che sfrutta un rebound concesso da Stevan per insaccare il disco. Gli stellati riaprono il match a due minuti dalla fine, in inferiorità numerica, con un contropiede letale di Giliati. Nell’ultimo minuto Mattila toglie il portiere e prova il tutto per tutto, ma senza raccogliere i risultati sperati.? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey tornerà ora sul ghiaccio giovedì 16 dicembre, quando affronterà i Fassa Falcons ad Alba di Canazei.

LE FORMAZIONI IN CAMPO ? ?

MERANO: Cloutier (Marinelli), Radin, Tomasini, Mitterer, Gellon, Cassibba, Lo Presti, Beber, Oberrauch, Klein, Pfostl, Borgatello, Hofer, Thaler, Aglstrom V., Ansoldi, Pezzetta, Ahlstrom O., Stolyarov, Zherdev.? ?ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?