AlpsHL: Migross Asiago vince la prima in Austria, al Feldkirch 1-3

Nel match di ieri sera in Austra contro il Feldkirch coach Mattila ritrova Matteo Tessari, mentre deve fare ancora a meno di Rosa, Olivero e Miglioranzi.?L’Asiago parte forte nel primo tempo: al 4' si porta in vantaggio con Parini, autore di una giocata solitaria. Al 6’ powerplay per i padroni di casa ma i leoni dell'Altopiano si difendono bene e passano indenni i due minuti. La partita rimane equilibrata fino agli ultimi minuti della prima frazione, quando il Felkirch sfiora il goal in un paio di occasioni.?Nel secondo tempo l’Asiago cambia marcia e imprime il suo ritmo al match. Gli stellati risultano spesso pericolosi, soprattutto intorno alla metà di periodo. Al 13’ Giliati se ne va sulla sinistra e prova a freddare Caffi con un tiro sul secondo palo, il goalie però si allunga e pinza. La pressione giallorossa prosegue e poco dopo viene premiata: tiro dalla blu di Stefano Marchetti che viene deviato, Mantenuto recupera il puck e lo serve a Michele Marchetti appostato sul secondo palo che non può sbagliare e trova lo 0 a 2.?Nella terza frazione al 16’ Trastasenkovs scappa sulla sinistra alla difesa stellata e deposita il disco rete battendo il portiere asiaghese Vallini. Così il Feldkirch riapre il match ed inizia a crederci. L'allenatore degli austriaci Lampert richiama il portiere Caffi in panchina e si gioca la carta dell’uomo di movimento in più, ma i leoni non si fanno intimorire, reggono l’urto e con Salinitri, che deposita il disco in fondo al sacco, chiudono il match sull’1-3.?Alla fine la Migross Supermercati Asiago Hockey vince la prima partita di questa due-giorni austriaca, che domani vedrà gli uomini di Mattila impegnati sul ghiaccio di Lustenau a caccia di altri tre punti.?

?LE FORMAZIONI IN CAMPO IERI SERA NEL VORALBERG

Feldkirch: Caffi (Kuhne), Sticha, Stucker, Trastasenkovs, Lebeda, Goggel, Birnstill, Revesz, Kaider, Bolterle, Gehringer, Rosenberger, Samardzic, Reinbacher, Kyllonen, Stanley, Korecky, Zabransky, Kail.? ?

Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni, Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?