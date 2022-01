AlpsHL: Migross Asiago stende gli Steel Wings Linz (5-0)

Vittoria netta nella prima partita dell’anno nuovo per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che stende in trasferta gli Steel Wings Linz con un netto 5 a 0. ? ?

PRIMO TEMPO: LINZ-ASIAGO, 0-3

Nel primo tempo avvio al massimo dei leoni dell'Altopiano che sbloccano il risultato dopo tre minuti, grazie a Magnabosco che spedisce in fondo al sacco un passaggio da dietro porta di Iacobellis. Al 9’ i leoni piazzano un uno-due micidiale e in appena 22 secondi si portano sullo 0-3.

La seconda rete la segna Iacobellis che riesce a deviare un tiro dalla blu di Filippo Rigoni, spiazzando il portiere degli austriaci Sommer; mentre il terzo goal arriva al termine di una bella azione corale della prima linea, col disco che arriva a Magnabosco che non sbaglia e buca Sommer.

Tra il 12’ e il 15’ un’occasione non sfruttata per parte di powerplay. Gli stellati hanno altre due occasioni per andare in rete ma le falliscono con Zampieri e Stevan.? ?

SECONDO TEMPO LINZ-ASIAGO, 0-1

Nella frazione centrale i giallorossi trovano subito il quarto goal con Mantenuto, che va via in velocità sulla destra, poi si accentra, mette a sedere Sommer e segna lo 0 a 4.

Al 5’ il Linz può giocare in powerplay e si rende pericoloso con Lahtinen e Brikmanis. In questo periodo i padroni di casa sono più propositivi e hanno la possibilità di testare i riflessi di Vallini in più occasioni, anche complici altre due situazioni in cui l’Asiago si deve difendere con l’uomo in meno.?

?TERZO TEMPO: LINZ-ASIAGO, 0-1

Il terzo tempo è abbastanza movimentato dal punto di vista delle penalità, soprattutto per quanto riguarda gli stellati, che però reggono bene e addirittura segnano la quinta rete con un uomo in meno: Mantenuto recupera un disco sulla linea blu di difesa e lancia in contropiede Michele Marchetti che fulmina Sommer. Negli ultimi minuti della partita si scaldano un po’ gli animi, soprattutto a seguito di una carica di Freunschlag ai danni di Ginnetti, ma il match è ormai in cassaforte e alla sirena sono gli uomini di Barrasso a poter festeggiare.? ?Oggi continua il tour austriaco per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che è impegnata sul ghiaccio di Salisburgo per affrontare i Red Bull Hockey Juniors.? ? ? ?

FORMAZIONI - LINZ-ASIAGO, 0-5

LINZ: Sommer (Egger), Brikmanis, Stuart, Granza, Freunschlag, Mosaad, Fedor, Sollinger, Rohm, Farren, Gaffal, Lahtinen, Dvorak, Schramm, Feldbaumer, Wilding, Ekelund, Mitsch, Mayrhofer, Liesch.?

?ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Magnabosco.