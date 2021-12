AlpsHL: Migross Asiago stasera in trasferta a Kitzbühel

Migross Supermercati Asiago sta faticando un po’ a riprendere il ritmo che l’aveva portata a ridosso della capolista Jesenice in Alps Hockey League.

Stasera gli stellati sono impegnati a Kitzbühel: la partita sulla carta è ampiamente alla portata, ma nasconde diverse insidie. Non ci sarà più sulla panchina coach Mattila, e burocrazia permettendo sarà la prima di Tom Barrasso, che avrà l’occasione di vedere all’opera i giallorossi e valutare il roster che avrà disposizione nei prossimi mesi.

Nell'organico non ci sono ancora novità dall’infermeria, non è previsto alcun cambiamento dall’ultimo match disputato. Michele Marchetti ha consolidato il suo ruolo di sniper stellato, con 14 goal in 23 partite, mentre il Top Scorer è Salinitri con 25 punti.

Per portare a casa punti fondamentali, per difendere la top four in AlpsHL, i leoni devono mettere sul ghiaccio una prestazione solida e senza cali di concentrazione, sarebbe molto pericoloso permettere al Kitzbuhel di trovare energie ed entusiasmo.??

ULTIME DALLA SQUADRA TIROLESE

Gli austriaci del Kitzbühel non hanno confermato il buon inizio di stagione che li aveva visti navigare nella metà alta della classifica. Oggi occupano la terzultima posizione, frutto di grande difficoltà nella fase difensiva. Con 100 goal subiti hanno una delle porte più trafitte della Lega. L’attacco, guidato dall’ex Vienna Capitals Patrik Kittinger, gira decisamente meglio e presenta statistiche che valgono una posizione utile alla qualificazione per i play off. I padroni di casa possono ancora coltivare la speranza di partecipare alla seconda fase del campionato, ma per far questo devono assolutamente cercare di centrare qualche vittoria.?

Diretta del match sul canale video della AHL e su Radio Asiago