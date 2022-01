AlpsHL: Migross Asiago a tappeto, perde ai rigori con Lustenau

La Migross Supermercati Asiago Hockey esce sconfitta ai rigori per 1-2 dal Lustenau, dopo una partita equilibrata, sbloccata nel primo tempo dagli ospiti e pareggiata a metà terzo tempo dal giallorosso Mantenuto.?Coach Barrasso ritrova Alessandro Tessari nel suo line-up ma le assenze rimangono ancora parecchie.?

?PRIMO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 0-1

Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che se la giocano a viso aperto. Le prime vere occasioni da goal arrivano dopo la metà tempo: al 12’ Giliati serve Michele Marchetti sulla destra che va al tiro, ma Hanses si fa trovare pronto, così come sulle due conclusioni ravvicinate al 15’ di Stevan. All’ultimo minuto della frazione l’Asiago è costretto a giocare con un uomo in meno per una penalità fischiata a Iacobellis e il Lustenau sfrutta l’occasione per passare in vantaggio con Dominik Haberl che spedisce il disco in fondo al sacco, portando il risultato sullo 0-1 per i suoi.?

?SECONDO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 0-0

Avvio scoppiettante di seconda frazione per la Migross Asiago che nei primi minuti mette sotto pressione Hanses, soprattutto con Mantenuto e Giliati, che non riescono a sfruttare le rispettive chance da goal. Al 4’ i Giallorossi possono giocare il primo powerplay della serata, ma l’unico pericolo per la porta ospite è rappresentato da una conclusione di Salinitri. Al 15’ Stefano Marchetti finisce in panca punito per una trattenuta. Gli stellati si difendono bene e sprecano addirittura un contropiede con Giliati. Alla seconda sirena il risultato rimane quindi fermo sullo 0-1 ospite.? ?

TERZO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 1-0

Nel terzo tempo i Leoni hanno più energia degli ospiti ed iniziano a metterli sotto pressione. Il goal del pari arriva al 7’ quando Finoro con un assist delizioso da dietro porta serve Mantenuto, che batte Hanses e porta il risultato sull’1-1. I giallorossi continuano a premere fino alla sirena ma non riescono a trovare il goal del vantaggio.

OVERTIME E RIGORI

È necessario anche l’overtime, che vede gli ospiti sfiorare il goal con Giftopoulos e l’Asiago con Iacobellis, ma senza riuscire a decidere il match. Ai rigori poi hanno la meglio gli austriaci che su tre rigori ne segnano uno con Giftopoulos, mentre i tentativi degli uomini di Barrasso si infrangono tutti su Hanses.? ?

SABATO 22/1 TRASFERTA A ZELL AM SEE

La Migross Supermercati Asiago Hockey è costretta a cedere il passo al Lustenau nella sua ultima partita casalinga della regular season.

Sabato i leoni dell'Altopiano avranno la possibilità di rifarsi con l’ultimo match in programma a Zell am See prima del master round.

FORMAZIONI IN CAMPO ALL'ODEGAR? ?

MIGROSS ASIAGO: Vallini (Fracaro), Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Rigoni, Iacobellis, Mantenuto, Finoro, Giliati, Stevan, Tessari A., Vankus, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.? ?

EHC LUSTENAU: Hanses (Heinzle), Hrdina, Oberscheider, Slivnik, Connelly, Krammer, Ratz, Haberl L., Togni, Moosbrugger, Puschnik, Giftopoulos, Wilfan, Wallenta, Haberl D., Koczera.

Altre foto del match di Serena Fantini per Asiago Hockey 1935