AlpsHL: Migross Asiago ospita EC Kitzbühel

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 20 e 30 allo stadio del ghiaccio di Asiago si gioca Migross Supermercati Asiago Hockey-EC Kitzbühel, incontro valido per la Alps Hockey League.



QUI ASIAGO

Ieri sera i giallorossi hanno subito una netta sconfitta a Collalbo che in qualche modo era nell’aria, troppo pesanti le scorie fisiche e mentali che tre giorni di Continental Cup lasciano in eredità. Con questi 3 punti il Renon avvicina ulteriormente l’Asiago e, in virtù delle minor partite giocate, si mette nelle condizioni di scippare il 2’ posto in classifica agli uomini di Mattila. Agli stellati dell'Altopiano non resta che ricominciare ad inanellare vittorie. Erano 7 quelle consecutive tra AlpsHL e coppa, per difendere la propria posizione nella top four della graduatoria.

Continuano a pesare le molte assenze nel roster: Iacobellis, Rosa, Olivero e Miglioranzi sono ancora alle prese con i loro infortuni.

QUI KITZBUHEL

Gli Austriaci navigano a metà classifica, posizione sulla carta all’altezza delle aspettative. L’organico, che ha un’età media piuttosto bassa, circa 22 anni, è stato arricchito con l’innesto di 4 atleti lettoni giovanissimi, tra cui l’attaccante fin qui più prolifico, Raivo Freidenfelds, che ha messo a segno 7 goal in 12 match, ma anche con due giocatori esperti come il 34enne svedese Erik Lindhagen ed il 30enne difensore slovacco Henrich Jabornik.

Il Kitzbühel arriverà sul ghiaccio dell’Odegar per cercare il colpaccio. I Leoni dovranno fare molta attenzione a non lasciare spazio ad una formazione che non ha nulla da perdere da questa trasferta.