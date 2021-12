AlpsHL: Migross Asiago ospita Die Zeller Eisbaren

A due giorni dalla sofferta vittoria di Kitzbühel, i giallorossi giocano all'Odegar l’ultima partita dell’anno contro l’EK Zell am See. Dato l’elevato numero di partite non disputate, a causa dell’impatto della pandemia nei roster delle squadre, l’AlpsHL ha deciso di considerare come punteggio valido per la classifica la media dei punti.

Alla luce di questa importante variazione, purtroppo necessaria, l’Asiago si trova ad occupare la terza posizione, con remote possibilità di aggancio alla capolista Jesenice ma con la fondata speranza di contendere il secondo posto al Renon. Sarà interessante vedere come coach Barrasso gestirà la squadra nelle ultime otto partite della regular season, se scaglierà di dare continuità al sistema di gioco fin qui adottato dagli stellati o se vorrà subito attuato qualche cambiamento.

I leoni di Asiago sono chiamati a regalare una vittoria ai propri tifosi, per chiudere in bellezza un anno molto complicato per diversi aspetti, ma che ha regalato anche grandissime soddisfazioni dal punto di vista sportivo.

LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA SALISBURGHESE

?Gli austriaci di Zell am See si presentano all’Odegar dopo due vittorie consecutive: in classifica si piazzano in decima posizione, in piena corsa per qualificarsi alla seconda fase del campionato.

La formazione di Zell am See si sta dimostrando piuttosto pericolosa nella fase offensiva, con 85 goal messi a segno, solo uno in meno dell’Asiago. E' il settimo attacco della Lega. Il reparto difensivo, con 96 reti subite, è uno dei più battuti e rappresenta sicuramente il punto debole della formazione ospite.???

?Per l'acquisto dei biglietti on line

Radio cronaca su radio Asiago: www.radioasiago.it

Diretta TV: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre