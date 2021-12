AlpsHL: Migross Asiago in trasferta a Canazei: un match difficile con i Falcons

La Migross Asiago è in trasferta stasera 16 dicembre 2021 a Canazei contro i Fassa Falcons (la partita inizia alle 20 e 30).

Match davvero impegnativo per i leoni veneti che se la vedranno con i falconi trentini, che stanno lottando con i denti per rimanere tra le prime 12 della classifica, e che faranno di tutto per ribaltare il risultato che li ha visti soccombere per 5-2 all’Odegar, poco più di un mese fa.

QUI MIGROSS ASIAGO: EMERGENZA ROSTER

La squadra allenata da coach Mattila è ancora a ranghi ridotti, a cause dei già noti infortuni e dell'assenza degli under 20 impegnati con la nazionale Italiana di categoria.

I giallorossi sono reduci da una sconfitta a Merano, dove hanno pagato un avvio difficile, subendo 2 goal nei primi 6 minuti di gioco. Le successive segnature di Ginnetti e Giliati non sono servite per recuperare i 3 punti che sono andati ai padroni di casa, vincitori per 3-2.

La classifica vede ancora gli stellati dell'Altopiano potenzialmente al secondo posto, considerato il numero di partite in meno giocate, rispetto alle squadre che attualmente li precedono, ma, gli uomini di Mattila, non posso permettersi altri passi falsi se vogliono continuare a mettere pressione alla capolista Jesenice.

QUI CANAZEI: I FALCONS



VENGONO DA TRE VITTORIE DI FILA

Falcons vengono da un filotto di 3 vittorie consecutive, e sono in piena lotta per strappare un biglietto per accedere alla seconda fase della stagione. La formazione allenata da coach Liberatore, grazie anche al contributo di 3 ex giallorossi, che guidano la classifica di punti messi a segno, McParland, Tedesco e Iori, ha il suo punto di forza nella capacità realizzativa. L'attacco Fassano infatti è il quinto più efficace della Lega. Di contro la fase difensiva con 82 reti subite, si piazza tra le peggiori di tutto il campionato.