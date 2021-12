AlpsHL: sabato sera 18 dicembre Migross Asiago ospita gli austriaci del Feldkirch (Voralberg)

Questa sera sabato 18 dicembre 2021 da una ridente cittadina del Voralberg confinante con la Svizzera (30mila abitanti) arrivano ad Asiago gli avversari del Migross Supermercati. Si tratta degli austriaci del Feldkirch. Il match è un recupero e sarà disponibile solo la diretta radiofonica su Radio Asiago anche via web. Si gioca comunque all'Odegar a partire dalle 20 e 30: uno spettacolo sportivo assicurato per quanti frequentano la montagna vicentina nel fine settimana e non solo.

I leoni veneti hanno la chance di riprendere la corsa in campionato, affrontando un avversario che appare in grande difficoltà, ma che certamente non arriverà rassegnato all’Odegar.



?QUI ASIAGO HOCKEY: PRONTI ALLA REAZIONE DOPO DUE SCONFITTE

Giovedì sera una Migross in evidente deficit di energie ha lasciato sul ghiaccio dello Scola di Canazei 3 punti pesanti contro i Fassa Falcons. Per la prima volta in stagione la squadra di coach Mattila non ha trovato la via del goal ed ha subito una netta sconfitta per 4-0.

Gli stellati dell'Altopiano hanno pagato l’impegno fisico e mentale di aver giocato 3 partite in trasferta in 8 giorni, e tutte con un roster ridotto, a causa delle ormai note assenze per motivi fisici e per le convocazioni in nazionale under 20.

Non sarà facile per i giallorossi reagire alle due sconfitte consecutive: un aiuto potrebbe arrivare da un possibile rientro, dal lungo infortunio patito in Continental Cup, di Iacobellis. Lo staff medico sta valutando in queste ore l’opportunità di reinserire il forte attaccante canadese nell’organico a disposizione.

QUI FELDKIRCH

E' brutto scriverlo ma gli austrici stanno disputando la peggior stagione da quando partecipano all’AlpsHL. In questo momento occupano la penultima posizione.

Negli anni scorsi la formazione del Vorarlberg è sempre stata una protagonista della Lega, occupando con regolarità un posto nella top 8 della classifica. Il tallone d’Achille degli austriaci è sicuramente la fase offensiva: con 45 goal in 22 partite è l’attacco meno prolifico del campionato. Molto meglio il reparto difensivo che si piazza a metà della graduatoria per reti subite.