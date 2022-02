AlpsHL: Migross Asiago imbattibile con gli avversari italiani: 9-1 con Fassa Falcons

La Migross Supermercati Asiago Hockey non fa prigionieri e si impone in casa con il risultato di 9 a 1 sui Fassa Falcons.?Un paio di assenti in più per il roster di Barrasso, che ieri sera non può contare su Gios e Lievore.



? ?PRIMO TEMPO: ASIAGO-FASSA, 4-0

Primo tempo stellare per i giallorossi che dominano in lungo e in largo il ghiaccio dell’Odegar. Le marcature sono quattro e si concentrano tutte tra l’8’ e il 12’. Ad aprire le danze è Michele Marchetti che devia in porta un tiro di Ginnetti, mentre 25 secondi più tardi arriva il raddoppio di Iacobellis, che nel tentativo di servire Salinitri trova una fortuita deviazione di pattino di Michele Forte che spiazza Vay. Passano altri 25 secondi e Magnabosco al volo insacca il 3-0 su assist di Stefano Marchetti. A chiudere lo score nel primo tempo è Finoro, che si infila tra due difensori, finta ottima davanti al goalie ospite e disco all’incrocio.? ?



SECONDO TEMPO: ASIAGO-FASSA, 2-0

Nel secondo tempo la Migross Asiago non rallenta il suo ritmo e trova altre due marcature. Dopo cinque minuti è Michele Marchetti a realizzare il quinto goal per i suoi, spiazzando Vay e depositando il disco a porta vuota. Al 7’ Liberatore sostituisce il portiere, inserendo Dalla Santa al posto del goalie ungherese. Al 8' 58" i leoni trovano la sesta rete con Filippo Rigoni (numero 89), che raccoglie un disco sulla linea blu, si libera di un attaccante ospite e spara il disco a fil di palo, siglando così la sua prima rete tra i professionisti. I giallorossi poi hanno ancora qualche occasione per andare in rete, ma le conclusioni di Ginnetti, Magnabosco e Zampieri non sono precise.? ?



TERZO TEMPO: ASIAGO-FASSA, 3-1

Nella terza frazione la squadra di coach Barrasso mette ancora alle corde i Falcons e sigla altre tre reti, la prima dopo 17 secondi dall’inizio del tempo con Mantenuto, che scappa sulla sinistra e, una volta accentratosi, fredda Dalla Santa in powerplay.

Al 7’, sempre in superiorità numerica, Iacobellis tira un missile sul primo palo che sorprende il portiere ospite, mentre un minuto più tardi è Michele Marchetti a segnare la nona rete per i suoi con un bel tiro di polso.

Dopo 40" la difesa giallorossa perde un disco in zona di difesa e ad approfittarne sono i Falcons che segnano la rete della bandiera con Castlunger.?

?ASIAGO PRIMO IN CLASSIFICA NEL MASTER ROUND, JESENICE SCONFITTO DAL CORTINA

Vittoria netta per la Migross Supermercati Asiago Hockey che è in fuga in classifica e si porta a più 8 punti sullo Jesenice (la squadra più temibile del AHL per i leoni veneti), sconfitto in casa questa sera dal Cortina.

SABATO 19/2 ALL'ODEGAR CON JESENICE

Sarà proprio la squadra slovena la prossima avversaria della Migross Asiago sabato 19 febbraio 2022 all’Odegar.?

?LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Miglioranzi, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Rigoni, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Vankus, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.?

?FASSA: Vay (Dalla Santa), Pietroniro, Costantin, Kustatscher, Forte, Defrancesco, Lindgren, Iori, Tedesco, McParland, Trottner, Deluca, Felicetti, Vigl, Ploner, Schiavone, Rossi, Castlunger.