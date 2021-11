AlpsHL: Migross Asiago giovedì sera in trasferta a Klagenfurt

Conclusa la parentesi nella Continental Cuop europea, i giallorossi della Migross Supermercati Asiago si rituffano nella AlpsHL (Alps Hockey League): il primo appuntamento è a Klagenfurt, trasferta tutt’altro che semplice, specie dopo 3 giorni di hockey di grande intensità, come sono stati quelli della semifinale di coppa giocata a Cracovia.

Gli Stellati al momento occupano la terza posizione in classifica, ma virtualmente si possono considerare secondi, visto il solo punto che li distanzia dal Lustenau, che però ha giocato 2 partite in più.



Gli uomini di coach Mattila hanno già affrontato gli austriaci a fine settembre, imponendosi per 2-1, ma dopo un match molto combattuto e trovando il gol nella seconda metà del terzo tempo. L’impegno non sarà per nulla agevole, e la lunga fila di infortunati complica ulteriormente le cose A cui si aggiungono quattro assenze che si fanno sentire nel tempo: quelle di Miglioranzi, Iacobellis, Olivero e Rosa.Un Asiago in emergenza, a causa delle assenze, dovrà trovare le energie per combattere contro un avversario che fa dell’intensità fisica una delle sue crateriche principali.