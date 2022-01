AlpsHL: Migross Asiago domani a Klagenfurt contro Future Team

La Migross Asiago torna a giocare dopo 10 giorni di sosta e sarà impegnata nella terza trasferta austriaca consecutiva, e questa volta è attesa a Klagenfurt. Tutte le partite rimanenti per concludere la prima fase dell’AlpsHL inizieranno alle ore 19. La decisione è stata presa per evitare che qualche squadra possa essere avvantaggiata dal conoscere già i risultati delle dirette concorrenti in classifica.

QUI MIGROSS ASIAGO

Gli uomini di Barrasso devono difendere con i denti la seconda posizione, tallonati a brevissima distanza da un Renon coriaceo, che le sta provando tutte per soffiare il posto agli stellati dell'Altopiano. La sconfitta di Salisburgo ha complicato un po’ le cose e commettere ulteriori passi falsi potrebbe costare caro ai leoni di Asiago.

Salinitri, con 34 punti (16 goal e 18 assist) guida la classifica di rendimento in casa Asiago, seguito dalla coppia Iacobellis-Mantenuto, che presentano statistiche gemelle, 29 punti, divisi in 10 goal e 19 assist per entrambi.

QUI FUTURE TEAM KLAGENFURT

Gli austriaci del Future Team di Klagenfurt navigano nelle ultime posizioni della classifica: la stagione sta andando secondo le previsioni perché l’obiettivo del EC KAC è quello di far crescere giovani promesse da lanciare in prima squadra che milita in IceHL.

Un roster così giovane paga in termini di esperienza e qualità rispetto alle formazioni più ambiziose, e questo si riflette inevitabilmente nei risultati. In particolar modo è la fase offensiva che non si è dimostrata all’altezza: con 65 goal realizzati, l’attacco del Klagenfurt, si piazza al penultimo posto per reti a segno. Molto meglio il reparto arretrato che propone statistiche all’altezza delle squadre che lottano per un posto nel play-off.