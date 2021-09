AlpsHL: Migross Asiago batte Red Bull Salzburg, 3-2

I giallorossi strappano letteralmente il risultato ai torelli di Salisburgo, forti del campo amico del palaOdegar di Asiago e dell'esperienza. Un match quello tra Migross Asiago e Red Bull Hockey Juniors sempre aperto sin dai primi minuti. In gol al 5' Zampieri su assist di Ginnetti. E il primo tempo finisce in pareggio con la rete di Harnisch al 16'. Nella frazione centrale vanno in vantaggio gli austriaci con Lehmus. E' proprio il neoacquisto, l'azzurro di origini canadesi Toni Giliati che segna su assist di Iacobellis al 38'. All'inizio del terzo tempo le squadre sono sul 2-2: è la frazione decisiva con le due compagini che stanno attente a non scoprirsi in difesa. Nonostante la penalizzazione per Michele Marchetti, l'Asiago si difende bene. Subito dopo sono proprio gli stellati a giocare in power-play: lo stesso Michele Marchetti segna su passaggio da dietro la porta avversaria di Giliati. E' il gol della vittoria. Nel finale i Red Bull tolgono anche il portiere per agguantare il pareggio, ma la squadra di coach Mattila si difende bene.

Tre punti difficilissimi quelli guadagnati al palaghiaccio di Asiago per la Migross Supermercati contro una squadra che ha dimostrato di essere già in forma. In Alps Hockey League ora i leoni dell'Altopiano sono attesi dal doppio appuntamento austriaco con la partite di venerdì a Feldkirch e di sabato a Lustenau.



LE FORMAZIONI IN CAMPO

Migross ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Stevan M., Tessari A., Rigoni, Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.



Red Bull SALZBURG: Schultes (Pfarrmaier), Lehmus, Schwaiger, Stapelfeldt, Horl, Fischer, Pronin, Hengelmuller, Auer, Maier, Harnisch, Lipiasnky, Cernik, Purdeller, Lahnaviik, Eham, Thaler, Heigl.