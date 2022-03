AlpsHL, master round: i leoni di Lustenau corsari in casa della Migross Asiago (2-5)

Sconfitta casalinga per 2 a 5 nell’ultima partita di master round contro l'Eishochey Club Lustenau per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che paga un brutto primo tempo in cui subisce tre reti nei primi tredici minuti.?Assenti per l’Asiago Iacobellis e Stefano Marchetti, mentre Vallini torna a difendere la porta dopo un turno di riposo.?



PRIMO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 1-3?

Primo tempo da dimenticare per la Migross Asiago che dopo 5 minuti si ritrova sotto nel risultato: tiro di Krammer, Vallini respinge, ma Puschnik è il più lesto davanti alla porta e infila il disco in porta. Dopo tre minuti arriva il raddoppio ospite con Wallenta, che tira al volo su un passaggio di Connelly e mette il disco tra i gambali di Vallini.

Al 13’ altro goal del Lustenau, che si porta sullo 0-3 ancora con Wallenta che piazza il disco all’incrocio dopo un gran passaggio di D’Alvise. L’Asiago dopo questa rete sembra reagire e accorcia nel risultato con Finoro, che prima si guadagna un powerplay e poi mette in porta un rebound concesso da Hanses dopo la conclusione di Vankus.?

?SECONDO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 0-0

Nella seconda frazione l’Asiago scende sul ghiaccio con maggiore convinzione, giocando quando sempre in attacco. Nonostante questo al 7’ Haußle colpisce una traversa. I Giallorossi rispondono al 9’ con Michele Marchetti che davanti alla porta non è freddo abbastanza. Poco dopo penalità per gli ospiti, l’Asiago nel primo minuto di powerplay gioca bene, creando diverse occasioni da rete ma non riesce a sfondare. Al 17’ Miglioranzi dalla blu impensierisce Hanses con un bel tiro che colpisce la parte bassa della porta. Nell’ultimo minuto di gioco ottima chance per Mantenuto, ma il suo tiro si infrange sulla traversa.? ?

TERZO TEMPO: ASIAGO-LUSTENAU, 1-2

Nel terzo tempo la formazione di casa è sempre la più pericolosa e quella che ha il predominio territoriale, ma pecca di concretezza. A inizio frazione arriva subito la marcatura di Casetti, che chiude una splendida triangolazione con un tiro all’incrocio. I Giallorossi sprecano due occasioni di powerplay per pareggiare il match e nel loro momento migliore arriva la rete di Wilfan che, servito da Wallenta, fredda Vallini. Negli ultimi minuti Barrasso prova a togliere il portiere e a giocare in 6vs4 vista la penalità fischiata agli ospiti, ma la mossa non porta i frutti sperati e il Lustenau può chiudere il match con il goal di Hridina.?



ASIAGO PERDE MA ACCEDE AI QUARTI DELL'AHL

?Il Master Round della Migross Asiago si chiude con una sconfitta contro il Lustenau. Ora l’Asiago avrà una settimana di tempo per ricaricare le batterie e pensare ai quarti di Finale che cominceranno il 15 marzo.



? ?LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, GIos, MIglioranzi, Casetti, Ginnetti, Rigoni, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan, Tessari A., Vankus, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Finoro, Magnabosco.??LUSTENAU: Hanses (Reihs), Hrdina, Oberscheider, Slivnik, Connelly, Krammer, Butteri, Ratz, D’Alvise, Haußle, Togni, Moosbrugger, Puschnik, Giftopoulos, Wilfan, Leitner, Schmeiser, Wallenta, Konig.

I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE: Bregenzerwald-EC KAC II 4-5 OT, Gherdeina-Linz II 6-2, Merano-Feldkirch 4-3 OT, Red Bull Hockey Juniors-Kitzbuhel 4-3 OT, Vienna II-Zell am See 2-4, Rittner Buam-Cortina 3-2