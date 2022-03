AlpsHL master round: i leoni di Asiago predano in trasferta i falconi del Fassa (4-7)

Vittoria in trasferta per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che si impone al "Gianmario Scola" di Alba di Canazei (Trento) con il risultato di 4-7 sui Fassa Falcons.?Il coach giallorosso Barrasso deve rinunciare a Stefano Marchetti e lascia a riposo Vallini, affidando la porta a Luca Stevan.?

?PRIMO TEMPO - FASSA-ASIAGO, 1-2

L’Asiago parte forte e dopo 2' e 10" va in vantaggio con Anthony Salinitri, che porta in vantaggio i suoi.?Il Fassa, però, pareggia dopo qualche minuto con Pietroniro che colpisce in powerplay all’8’.

I Giallorossi riescono a tornare in vantaggio al 15:27 con Vankus, al 17’ si difendono bene da una superiorità numerica avversaria e così alla sirena possono andare in spogliatoio in vantaggio di una rete sui padroni di casa.? ?

SECONDO TEMPO: FASSA-ASIAGO, 2-3

Nella frazione centrale la partita si infiamma, i padroni di casa trovano il pareggio dopo tre minuti con McParland che in inferiorità numerica segna il 2-2 e un paio di minuti dopo arriva anche il sorpasso con Castlunger.

A metà tempo l’Asiago capovolge nuovamente la partita con tre reti in rapida successione: Mantenuto impatta il risultato sfruttando un rebound concesso da Dalla Santa, una quarantina di secondi dopo Finoro si trova da solo davanti al portiere di casa e lo freddo con un bel tiro all’incrocio e al 12’ arriva la rete del 3-5 in powerplay con Michele Marchetti.? ?

TERZO TEMPO: FASSA-ASIAGO, 1-2

Nel terzo tempo Magnabosco sigla la sesta rete al 7’, dopo una bella triangolazione con Michele Marchetti. Poco dopo la metà frazione i leoni siglano anche la settima rete con Mantenuto che, dopo un batti e ribatti sotto porta, spedisce il disco in fondo al sacco. Il Fassa sostituisce il portiere e inserisce De Nardin al posto di Dalla Santa. Giusto il tempo di ripartire da centro ghiaccio e McParland accorcia con un tocco sotto porta. La partita prosegue senza particolari sussulti sino alla sirena finale, quando McParland sbaglia un goal praticamente già fatto.? ?

Sabato la Migross Supermercati Asiago Hockey dovrà affrontare il Lustenau per chiudere un Master Round che ha regalato diverse gioie agli uomini di coach Barrasso.? ?

?LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO

FASSA: Dalla Santa (De Nardin), Iori, Tedesco, Deluca S., McParland, Trottner, Pietroniro, Costantin, Deluca A., Kustatscher, Felicetti, Vigl, Forte, Ploner, Defrancesco, Lindgren, Rossi, Biondi, March, Castlunger.? ?ASIAGO: Stevan L. (Longhini), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Ginnetti, Zampieri, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Finoro, Magnabosco.



GLI ALTRI RISULTATI DEI MASTER ROUND: Feldkirch-Zell am See 2-1 OT, EC KAC II-Red Bull Hockey Juniors 6-5 SO, Merano-Gherdeina 2-0, Linz II-Vienna II, 4-1, Vipiteno-Bregenzerwald. 1-3, Cortina-Jesenice 2-3, Lustenau-Rittner Buam, 3-2.