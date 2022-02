AlpsHL, master round: i Campioni d'Italia della Migross Asiago ospitano i Fassa Falcons

L’Asiago riprende il master round dell'Alps Hockey League giovedì sera 17 febbraio 2022 alle ore 20 e 30 in casa all'Odegar contro i Fassa Falcons che arrivano da Canazei (Trento).

L'incontro chiude il girone d’andata del master round che, con 4 vittorie su 4 partite giocate, finora è stato perfetto per gli stellati dell'Altopiano. Per gli uomini di coach Barrasso non sarà facile tornare con i piedi per terra dopo i festeggiamenti per lo scudetto vinto appena la settimana scorsa e ricominciare a lottare sul ghiaccio, ma lo spirito battagliero e la voglia di dare sempre il massimo è parte integrante del DNA dei leoni dell’Odegar.??

Il Fassa invece sta disputando una buonissima stagione, si è qualificata con merito per il master round, ma adesso nel confronto con le prime della classe sta un po’ faticando. Per il momento è solo uno il punto guadagnato in questa fase, grazie ad una sconfitta all’overtime contro il Lustenau. La coppia di attaccanti Tedesco- McParland, entrambi ex della partita, hanno statistiche davvero importanti, piazzandosi rispettivamente al primo e terzo posto nella classifica di rendimento di tutta la Lega alpina.? ?

Classifica Master Round AlpsHL: ASH pt. 15 (4 partite); JES pt. 10 (4); EHC pt. 9 (4); RIT pt. 8 (4); SGC pt. 3 (4); FAS pt. 1 (4)