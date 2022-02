AlpsHL, Master Round: giovedì sera all'Odegar è derby Asiago-Cortina

Migross Supermercati Asiago Hockey nel terzo turno del Master Round del campionato Alps Hockey League incontra S.G. Cortina giovedì 3 febbraio alle 20 e 30 allo stadio del ghiaccio Odegar.??

QUI MIGROSS ASIAGO

Asiago, dopo aver guadagnato la prima posizione in classifica, grazie ad una vittoria d’autorità sul ghiaccio dello Jesenice, fa il suo esordio casalingo nel Master Round. All’Odegar arriva il Cortina per un derby Veneto che, nelle due occasioni nella regular season, i giallorossi hanno sempre vinto.

Le buone notizie per coach Barrasso arrivano sia dalle prestazioni della squadra, ma anche dall’infermeria che restituisce al coach la disponibilità di Miglioranzi, dopo una lunghissima assenza, e di Matteo Tessari. Salinitri si conferma top scorer della squadra, con 40 punti (18 goal e 22 assist) tallonato da Iacobellis con 36 (14 goal e 22 assist).

??QUI SG CORTINA

Gli Scoiattoli cortinesi si sono classificati al Master Round grazie alla quinta posizione nella prima fase del campionato. Gli ampezzani hanno dimostrato una buona solidità difensiva, mentre hanno evidenziato qualche difficoltà nel trovare la via della rete. Gli uomini più pericolosi dell’attacco sono l’esperto canadese Finucci (30 punti, 16 goal + 14 assist) e Riccardo Lacedelli (22 punti, 15 goal + 17 assist). L’inizio del Master Round non è andato bene per il Cortina che ha collezionato 2 sconfitte casalinghe, con Renon e Lustenau.

??IL FASCINO DEL DERBY TRA LEONI E SCOIATTOLI

Il derby Veneto ha sempre il suo fascino, ancor di più nelle fasi decisive della stagione. L’Asiago ha tutta l’intenzione di non sprecare il vantaggio sulle inseguitrici, e quindi non può prescindere dal conquistare i 3 punti, ma se la dovrà vedere con un Cortina che farà di tutto per cancellare lo zero dalla propria classifica.

BIGLIETTI PER IL PALAGHIACCIO DI ASIAGO

Per il Master Round rimandono validi gli abbonamenti Gold, Silver, Bronze e Family, mentre perdono di validità per l’accesso allo stadio gli abbonamenti "Studenti".

Acquisto ticket OnLine: https://ticket.midaticket.it/asiagohockey/Event/3096/Date/20210904/Shift/201371/Seat

DIRETTE PER COLORO CHE NON SARANNO AL PALAGHIACCIO DI ASIAGO

?Radio cronaca: radio Asiago FM 107.7

Streaming Live sul canale Alps Hockey League

Differita TV dalle ore 21:00 di venerdì: Cafè24 Television, canale 86 del digitale terrestre