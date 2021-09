AlpsHL: Lustenau fa lo sgambetto a Migross Asiago

Secondo match del fine settimana nel Voralberg (Austria) per Migross Asiago: il Lustenau sotto di due reti pareggia nella terza frazione e vince. A nulla vale il disperato tentativo finale per il pareggio dei giallorossi di giocare senza portiere e tutti in attacco

Terza frazione di gioco fatale per Migross Asiago nel secondo impegno di seguito del fine settimana in Austria. A Lustenau gli stellati conducono il match in vataggio sino all'inizio del terzo tempo, poi cedono si fanno raggiungere dagli avversari del Voralberg, che in chiusura vanno in vantaggio.

Nel primo tempo Asiago va in vantaggio con Salinitri al 7'. Poi il Lustenau sfriuttail powerplay al 15' e segna D'Alvise. Ma i leoni sono scatenati e Alessandro Tessari chiude il tempo con un suo gol. Siamo sul 1-2 per la Migross Asiago.



Nella terza frazione di gioco lo stesso D'Alvise in apertura (42') porta il risultato sul 3-3. A questo punto Asiago comincia a dare gas ai motori verso l'attacco. E' un contropiede di Koczera che punisce gli stellati con un tiro sotto la traversa per il 4-3. Allora coach Mattila richiama il portiere e nel finale prova a raggiungere il pareccio con una squadra a trazione anteriore. Ma ogni tentativo non riesce: gli austriaci si difendono bene.? ? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey torna dal doppio impegno nel Voralber con metà della posta in palio: ora si dovrà preparare per la partita di martedì 28, quando all’Odegar arriverà il Klagenfurt.? ? LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO?Lustenau: Hanses (Reihs), Hrdina, Haas, D’Alvise, Haberl L., Togni, Slivnik, Connelly, Puschnik, Krammer, Moosbrugger, Wilfan, Leitner, Ratz, Schmeiser, Wallenta, Konig, Haberl D., Koczera.?Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni, Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?