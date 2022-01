AlpsHL: i Tori Rossi di Salisburgo domano i Leoni dell'Altopiano di Asiago (2-1)

Sconfitta di misura per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che perde per 2-1 con i Red Bull Hockey Juniors di Salisburgo.?Per Barrasso soliti problemi di formazione, mentre i Red Bull si presentano sul ghiaccio con soli 12 giocatori di movimento e due portieri.? ?

PRIMO TEMPO: SALISBURGO-ASIAGO, 1-1

Pronti via e l’Asiago passa a condurre in powerplay, dopo appena 43 secondi Giliati recupera un rebound concesso da Wieser e mette il disco all’incrocio. Al 5’ pareggiano i Red Bull con Mastic, che riesce a ribadire in rete un disco parato precedentemente da Vallini. I Leoni mettono spesso in difficoltà i padroni di casa ma non riescono ad essere sufficientemente freddi. Al 15’ Mantenuto colpisce una traversa da ottima posizione in situazione di superiorità numerica. Nei minuti seguenti è bravo Vallini a murare il contropiede di Lahnaviik. Sulla sirena viene fischiata una penalità per i Red Bull, che cominceranno il periodo centrale con un uomo in meno.? ?SECONDO TENPO: SALISBURGO-ASIAGO, 0-0

La frazione centrale è incolore, con poche occasioni da ambo le parti e risultato che rimane di conseguenza ancorato sull’1-1.

TERZO TEMPO: SALISBURGO-ASIAGO, 1-0

Nel terzo ed ultimo tempo i padroni di casa riescono a piazzare la zampata decisiva all’8’ con un tocco sotto porta di Assavolyuk, che mette alle spalle di Vallini un bel passaggio di Pronin. I Leoni qualche minuto dopo non sfruttano un powerplay, nato da un fallo di Harnisch. La squadra di Barrasso alza l’intensità e mette sottopressione i Red Bull che si barricano a difesa della porta di Wieser. Il coach Stellato a due minuti dal termine chiama il time-out e toglie Vallini dalla porta: in sei contro cinque la Migross schiaccia nel proprio terzo i Red Bull ma non trova il goal che manderebbe la partita all’overtime.?

?La Migross Supermercati Asiago Hockey conclude così il suo weekend austriaco (venerdì 7 a Linz e sabato 8 gennaio a Salzburg) con una vittoria e una sconfitta.? ?

FORMAZIONI IN CAMPO

Red Bull Salzburg: Wieser (Schultes), Lehmus, Steffler, Pronin, Venier, Krening, Heigl, Harnisch, Lipiansky, Horl, Lahnaviik, Mastic, Assavolyuk.? ?

Migross Asiago: Vallini (Stevan L.), Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Magnabosco.