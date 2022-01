AlpsHL: i leoni di Asiago imbrigliati ai rigori dagli orsi di Zell am See

La regular season della Migross Supermercati Asiago Hockey si conclude con una sconfitta ai rigori per 4-3, arrivata in trasferta per mano degli orsi polari di Zell am See.?I leoni si presentano sul ghiaccio con la stessa formazione che ha affrontato l’ultimo match.??

PRIMO TEMPO: ZELL AM SEE-ASIAGO, 1-0

Zeller che parte benissimo e dopo tre minuti si ritrova in vantaggio grazia ad un tiro di Widen dalla blu che sorprende Vallini, complice, forse, una deviazione. I giallorossi rispondo con una bella ripartenza della terza linea che sfiora il goal con Finoro, che non riesce a toccare in porta un bel passaggio di Stevan. La partita è equilibrata e i leoni faticano a rendersi pericolosi, mentre i padroni di casa in un paio di occasioni impensieriscono Vallini con le conclusioni di Sinegubovs e Ban. Alla sirena il risultato è quindi quello di 1-0 in favore degli orsi polari.? ?

SECONDO TEMPO: ZELL AM SEE-ASIAGO, 1-2

La squadra stellata si complica la vita ad inizio secondo tempo con due penalità ravvicinate e alla fine subisce il goal per mano di Rajala, che fa suo un rimbalzo della balaustra e spedisce il disco alle spalle di Vallini. Gli uomini di Barrasso possono giovare di un powerplay e all’8' e trovano il primo goal della serata, proprio allo scadere della penalità, con Michele Marchetti che con un tocco ravvicinato batte Frank. I leoni cambiano marcia e mettono sotto assedio la porta dei padroni di casa, siglando la rete del pareggio all’11:57 con Iacobellis che finalizza un gran passaggio di Salinitri. Gli uomini di Barrasso continuano a premere e al 16’ sono nuovamente in superiorità numerica, ma non riescono a mettere in porta il goal del vantaggio, nonostante qualche buona occasione nei primi secondi della penalità fischiata ad Egger.? ?

TERZO TEMPO: ZELL AM SEE-ASIAGO: 1-1

Nella terza frazione i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato al 12’ con Rajala, che infila Vallini con un bel tiro all’incrocio in situazione di 4vs4. I leoni impattano il match a due minuti dalla fine, con Vallini che era già stato richiamato in panchina da Barrasso, grazie ad una fucilata di Salinitri che dalla sinistra spedisce il disco sul palo lungo della porta di Frank.

OVERTIME E RIGORI

All’overtime entrambe le squadre hanno un paio di occasioni per segnare, la più clamorosa è quella di Rajala che colpisce un palo.

Ai rigori a decidere il risultato sono Akerman e Putnik, che mettono il disco alle spalle di Vallini, mentre i tentativi di Salintri e Michele Marchetti sono risultati vani.? ?La Migross Supermercati Asiago Hockey subisce la seconda sconfitta consecutiva ai rigori, ma riesce ugualmente a difendere il secondo posto della classifica al termine di questa regular season.? ?

FORMAZIONI SUL GHIACCIO DI ZELL AM SEE

Zell am See: Frank (Zimmermann), Hefke, Rajala, Rattensberger, Ban, Akerman, Jennes, Schernthaner, Putnik, Pauliny, Vojta, Egger, Sinegubovs, Unterweger, Kreuzer, Widen.? ?

Asiago: Vallini (Fracaro), Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Stevan, Casetti, Tessari, Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Finoro, Magnabosco.?